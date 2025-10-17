"
Caputo en la mira: Milei anticipa cambios en el Gabinete tras las elecciones

Santiago Caputo podría asumir un rol formal en el Gobierno. Javier Milei confirmó que habrá una reorganización de su equipo tras las elecciones legislativas.

La inminente prueba electoral del Gobierno no logró acallar los murmullos en la Casa Rosada. Hace semanas, los principales actores del oficialismo reclaman cambios en la gestión para calmar tensiones internas cada vez más visibles. En ese escenario, el rol del asesor sin cargo Santiago Caputo volvió a quedar en el centro de la escena, con crecientes especulaciones sobre su posible desembarco formal en el Gabinete.

Su figura no solo genera expectativas en el oficialismo: también reactiva una incómoda convivencia política con Mauricio Macri, con quien supo tener fuertes cruces en el pasado.

Un encuentro reservado y señales políticas

El jueves pasado, mientras el Gobierno buscaba cerrar el acuerdo financiero con Washington, Caputo mantenía un encuentro silencioso en las oficinas de su consultora Move Group, en Puerto Madero. A la cita asistieron dirigentes clave de la oposición dialoguista: Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal).

También participó Barry Bennett, un asesor republicano con vínculos con Donald Trump y la estructura de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Esa reunión, discreta pero elocuente, fue leída dentro y fuera del Gobierno como una señal de reposicionamiento político de Caputo.

Milei confirmó cambios

En declaraciones, el presidente Javier Milei confirmó que habrá una “reorganización forzosa” de su equipo tras las elecciones legislativas. Si bien evitó dar nombres, no dudó al ser consultado sobre un posible rol para su estratega más influyente: “Santiago Caputo absolutamente podría tener un cargo”, afirmó.

“No se adelantan los nombres ni los cambios. La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticiparle que le va a dar un cargo. Lo mata”, agregó Milei. El jefe de Estado vinculó directamente la eventual reconfiguración de su Gabinete con el resultado de las elecciones de medio término. “Un buen número sería el tercio que me permita defender las políticas del Gobierno”, aseguró.

Milei regresó recientemente de su viaje a Estados Unidos, donde mantuvo un encuentro con Trump en la Casa Blanca, un gesto que también refuerza el poder de Caputo en la mesa chica oficialista.

