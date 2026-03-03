En el marco de la convención minera internacional PDAC, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, participó ayer en Toronto de una reunión estratégica junto a autoridades de Vicuña Corporation y más de 40 empresas proveedoras sanjuaninas. El encuentro, encabezado por el CEO global de Vicuña, Ron Hochstein, se realizó en el Hotel Soho y tuvo como objetivo brindar precisiones sobre el estado del proyecto y los pasos previos a una eventual decisión final de inversión, además de generar un espacio de diálogo directo con el entramado productivo local.
Canadá: encuentro clave entre Vicuña y proveedores sanjuaninos
El encuentro estuvo como objetivo brindar precisiones sobre el estado del proyecto y los pasos previos a una eventual decisión final de inversión