Canadá: encuentro clave entre Vicuña y proveedores sanjuaninos

El encuentro estuvo como objetivo brindar precisiones sobre el estado del proyecto y los pasos previos a una eventual decisión final de inversión

En el marco de la convención minera internacional PDAC, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, participó ayer en Toronto de una reunión estratégica junto a autoridades de Vicuña Corporation y más de 40 empresas proveedoras sanjuaninas. El encuentro, encabezado por el CEO global de Vicuña, Ron Hochstein, se realizó en el Hotel Soho y tuvo como objetivo brindar precisiones sobre el estado del proyecto y los pasos previos a una eventual decisión final de inversión, además de generar un espacio de diálogo directo con el entramado productivo local.

Durante la reunión, las autoridades de la compañía aclararon que el reciente Análisis Económico Preliminar (PEA) representa un avance técnico relevante, aunque no implica aún el inicio de la etapa de construcción. En ese sentido, destacaron la importancia de que los proveedores locales se preparen en términos de competitividad y capacidades técnicas ante una posible activación del proyecto.

Desde el Ministerio de Minería de San Juan se valoró la instancia como parte de la estrategia provincial para fortalecer la cadena de valor minera, promover el desarrollo de proveedores locales y acompañar inversiones responsables con impacto positivo en el empleo y la industria sanjuanina.

