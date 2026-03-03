Canadá: encuentro clave entre Vicuña y proveedores sanjuaninos

Durante la reunión, las autoridades de la compañía aclararon que el reciente Análisis Económico Preliminar (PEA) representa un avance técnico relevante, aunque no implica aún el inicio de la etapa de construcción. En ese sentido, destacaron la importancia de que los proveedores locales se preparen en términos de competitividad y capacidades técnicas ante una posible activación del proyecto.

Desde el Ministerio de Minería de San Juan se valoró la instancia como parte de la estrategia provincial para fortalecer la cadena de valor minera, promover el desarrollo de proveedores locales y acompañar inversiones responsables con impacto positivo en el empleo y la industria sanjuanina.