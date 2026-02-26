Confirmaron un bono para jubilados que se cobrará en marzo

El monto máximo será de $70.000. Quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado recibirán el bono completo. En tanto, para quienes superen ese piso, el adicional será proporcional: se ajustará hasta alcanzar el tope resultante de sumar el haber mínimo más los $70.000 fijados como límite.

El decreto también aclara que en los casos de pensiones con copartícipes el beneficio se considerará correspondiente a un único titular, sin importar la cantidad de personas involucradas en el cobro. Es decir, el bono no se multiplicará por cada beneficiario derivado de una misma pensión.

En los considerandos, el texto repasa la evolución reciente del sistema previsional y señala que la fórmula de movilidad vigente desde marzo de 2021 generó un desajuste frente a la inflación. En ese marco, recuerda que desde enero de 2024 se implementaron distintos bonos y asistencias mensuales para reforzar los ingresos más bajos.

La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y rige desde su publicación en el Boletín Oficial.