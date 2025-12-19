El Gobierno dictaminó la reforma laboral, pero se tratará en febrero

El debate de la reforma laboral comenzó el miércoles en un plenario de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda que continuó este jueves (Foto: Comunicación Institucional Senado).

A su vez, Bullrich propuso postergar el debate "para tomar en cuenta lo que ha sido el pedido que han hecho muchos sectores de poder trabajar esta ley", en lugar de hacerlo el próximo 26 de diciembre, como esta previsto.

"Sí quisiéramos que nos acompañen a discutir el día 26 el Presupuesto nacional, que es una institución importante para el país", pidió la exministra antes de mencionar el proyecto de Inocencia Fiscal, que ya obtuvieron la luz verde de Diputados.

La jefa de la bancada libertaria en la Cámara alta aclaró que "por supuesto cada bloque vota como quiere" y subrayó: "Estamos dispuestos a pasar esta ley para el día 10 de febrero, que nos parece que es una buena fecha, llamaríamos a extraordinarias nuevamente y con eso nos tomaríamos el tiempo para analizar todos los pedidos que hemos tenido".

"Simplemente les digo esto para que vean que estamos abiertos a la escucha", destacó la senadora al retomar tras un cuarto intermedio la reunión para escuchar a los últimos expositores.

Durante el debate en comisiones, uno de los invitados fue Gabriel Buenos, director Asuntos Corporativos de Rappi, quien aseguró que la iniciativa "permitirá desarrollar la economía de plataformas en Argentina".

También sostuvo que el proyecto del Gobierno será clave para el crecimiento económico: "Cuando las plataformas crecen generan nuevas oportunidades, no solo para los repartidores sino también para los comercios y las personas que allí trabajan". Por último, calificó el contenido como "una oportunidad para definir un estándar industrial innovador y pionero".

Para tener garantizado el dictamen de mayoría, Bullrich mantendrá en este mes y medio negociaciones con la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz y Chubut, Neuquén, y Cambio Federal.