El Gobierno reunió a la mesa política para definir estrategias por el Presupuesto 2026

Dentro del oficialismo apuntan a algunos mandatarios provinciales como responsables del traspié legislativo y evaluaban, incluso, la posibilidad de vetar el proyecto completo si llegaba al Senado en los términos actuales. Argumentan que mantener el financiamiento universitario y la emergencia en Discapacidad afectaría la meta de déficit cero.

En el Senado, tras la media sanción obtenida en Diputados, el tratamiento del Presupuesto 2026 entró en una etapa clave: el oficialismo aspira a emitir dictamen en comisión y llevar el proyecto al recinto en una semana para buscar la sanción definitiva antes de fin de año, conscientes de que cualquier modificación que introduzca el Senado obligaría a que vuelva a Diputados para una definición final. La estrategia oficialista incluye negociaciones voto a voto y posibles ajustes al texto, especialmente en torno al capítulo más polémico que fue rechazado en la cámara baja, porque de no sancionarse antes del 1° de enero el Poder Ejecutivo se vería forzado a reconducir otra vez el presupuesto vigente.

Sin menciones públicas sobre lo sucedido con el Presupuesto 2026, este jueves por la tarde Javier Milei encabezará un acto de las fuerzas armadas en la base aérea de El Palomar, previsto para las 18. La convocatoria oficial se interpreta como un gesto de reafirmación institucional y de apoyo a las fuerzas que integran el sistema de defensa nacional, en un contexto en el que el Gobierno busca desplazar el eje de la discusión pública hacia otras dimensiones de su gestión.

El acto en El Palomar adquiere relevancia política no solo por su puesta en escena, sino porque se produce en un momento de alta visibilidad institucional, justamente cuando el Ejecutivo intenta consolidar una narrativa de estabilidad tras los recientes tropiezos en el ámbito legislativo.