Riquelme definió el nuevo Consejo de Fútbol de Boca: quién será el manager

En los últimos meses se evaluó la posibilidad de sumar figuras al esquema, pero la conducción optó por no avanzar. Quedaron descartados perfiles como Carlos Fernando Navarro Montoya, Beto Márcico, José Pekerman y Sergio “Manteca” Martínez.

El funcionamiento del área se completará con tres delegados del club, cuyos nombres se mantienen en reserva, capacitados en transferencias y gestión del mercado de pases. Además, el Departamento de Legales, con Orlando Giménez al frente, continuará interviniendo en las negociaciones contractuales.

Delgado, una pieza inamovible

En la evaluación interna, Delgado es considerado inamovible, tanto por la confianza política como por la relación con Riquelme desde la campaña de 2019. La salida de Serna y Cascini, junto con la desvinculación de referentes del plantel como Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi, fue leída como un paso para descomprimir el clima interno.

Las decisiones urgentes para 2026

La prioridad inmediata pasa por el entrenador. Claudio Úbeda continúa bajo evaluación y el club se tomó algunos días más antes de resolver su continuidad o avanzar por otro perfil. En paralelo, se trabaja en la planificación de la pretemporada y el armado del plantel.

Con varios contratos finalizados, más de 20 futbolistas que regresan de préstamos y un mercado activo, Riquelme y Delgado ya avanzan en salidas y refuerzos. Está encaminada la llegada de Marino Hinestroza, no se descarta un intento por Miguel Borja, habrá gestiones por Gastón Hernández y también se analiza sumar un mediocampista por derecha.

Boca empieza a delinear su 2026 con una premisa clara: la estructura no se toca, y las decisiones se aceleran.