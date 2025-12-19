La llamativa conducta de Christian Petersen antes de descompensarse

Ante la consulta de María Belén Ludueña sobre a qué se refería con esos comportamientos que presentó, el periodista agregó: “Se sacó las zapatillas y comenzó a correr descalzo por toda la montaña. Obviamente que, cuando fue recibido en el Hospital de Complejidad N°6, acá en San Martín de los Andes, se le hicieron todos los análisis correspondientes".

En cuanto a los síntomas físicos, contó: "Él llegó, de hecho, al hospital de Junín muy excitado, ‘muy arriba’, como se suele decir. Lo sedaron todo y, a partir de allí, fue estabilizado y trasladado a San Martín de los Andes”.

Actualmente, Petersen permanece con asistencia respiratoria mecánica y su estado de salud es tan delicado que no ha podido ser trasladado a la Ciudad de Buenos Aires, incluso después de cinco días internado.

Qué decía el primer parte médico de Christian Petersen

Luego de varias horas de versiones y especulaciones, este jueves se conoció el primer parte médico oficial sobre el reconocido chef que permanece internado en el sur del país tras sufrir una grave descompensación. El comunicado fue difundido de manera conjunta por el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén y el Hospital Ramón Carrillo, donde el cocinero se encuentra internado en terapia intensiva.

Según el documento oficial, Petersen fue ingresado a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo luego de ser derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. “Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”, señala el parte, que generó una profunda preocupación tanto en su entorno como en el ámbito gastronómico y mediático.

Desde el centro de salud remarcaron que hasta el momento no se había emitido ninguna información oficial sobre su evolución y pidieron extrema prudencia frente a las versiones que circularon en redes sociales y distintos medios. “Cualquier información que circule no proviene de fuentes oficiales de esta institución ni del Ministerio de Salud”, aclararon las autoridades, al tiempo que solicitaron respeto por la intimidad del paciente y de su familia en un contexto tan delicado.

“El resguardo de su privacidad es fundamental y prioritario. Cualquier información oficial sobre la evolución del caso será comunicada oportunamente a través de los canales institucionales del Ministerio y del Hospital”, agregaron en el comunicado difundido pocas horas después del revuelo inicial.