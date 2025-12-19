"
Orrego destacó el paso histórico con la expropiación del predio para la Zona Franca

El gobernador Marcelo Orrego celebró a través de sus redes sociales un hecho clave para el desarrollo provincial. “Hoy damos un paso histórico por el desarrollo de San Juan”, expresó en su cuenta de X (ex Twitter), tras conocerse que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de expropiación del predio destinado a la Zona Franca San Juan en Jáchal.

Con apoyo unánime, los legisladores sanjuaninos dieron sanción a la ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el terreno donde se desarrollará este polo estratégico, que apunta a atraer inversiones, fortalecer el comercio exterior y generar empleo, especialmente en el norte de la provincia.

La iniciativa forma parte de una política central impulsada por el gobernador Orrego, y permitirá avanzar ante las autoridades nacionales para garantizar un derecho que estaba en riesgo de perderse. Gracias a las gestiones realizadas desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se logró recuperar el proceso y encaminarlo nuevamente hacia su concreción.

El predio seleccionado cuenta con una superficie de 110 hectáreas y reúne condiciones consideradas ideales para el desarrollo industrial y logístico. Se encuentra ubicado con acceso directo a la Ruta Nacional N° 150, cercano a líneas de alta tensión, protegido por defensas aluvionales y a una distancia adecuada de los núcleos habitacionales de Jáchal, lo que garantiza que su funcionamiento no impacte negativamente en la vida cotidiana de los vecinos.

Jáchal tiene futuro y lo construimos juntos”, destacó el mandatario, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo equilibrado y sostenido de San Juan.

