Orrego destacó el paso histórico con la expropiación del predio para la Zona Franca

Con apoyo unánime, los legisladores sanjuaninos dieron sanción a la ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el terreno donde se desarrollará este polo estratégico, que apunta a atraer inversiones, fortalecer el comercio exterior y generar empleo, especialmente en el norte de la provincia.

La iniciativa forma parte de una política central impulsada por el gobernador Orrego, y permitirá avanzar ante las autoridades nacionales para garantizar un derecho que estaba en riesgo de perderse. Gracias a las gestiones realizadas desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se logró recuperar el proceso y encaminarlo nuevamente hacia su concreción.