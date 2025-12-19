Orrego destacó el paso histórico con la expropiación del predio para la Zona Franca

El gobernador Marcelo Orrego celebró a través de sus redes sociales un hecho clave para el desarrollo provincial. “Hoy damos un paso histórico por el desarrollo de San Juan”, expresó en su cuenta de X (ex Twitter), tras conocerse que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de expropiación del predio destinado a la Zona Franca San Juan en Jáchal.
“Jáchal tiene futuro y lo construimos juntos”, destacó el mandatario, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo equilibrado y sostenido de San Juan.