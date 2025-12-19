Confirmaron los primeros casos de la gripe H3N2 en el país

De acuerdo con la información oficial, todos los pacientes cursaron la enfermedad sin complicaciones y evolucionaron de manera favorable.

El subclado K genera preocupación entre los especialistas porque, al tratarse de una variante nueva, puede evadir parcialmente la inmunidad adquirida en infecciones previas o por vacunación. Esto podría favorecer una mayor circulación del virus y un aumento en la cantidad de consultas médicas durante las próximas semanas.

Sin embargo, las autoridades del Instituto Malbrán aclararon que, hasta el momento, no hay evidencia de que el linaje K esté asociada a cuadros más graves que los registrados con otros virus de influenza A (H3N2) en temporadas anteriores.

A su vez, explicaron que el hallazgo fue posible gracias al trabajo en conjunto con la Red Nacional de Laboratorios y de las Unidades Centinela, y remarcaron que el sistema de vigilancia se encuentra fortalecido en las 24 jurisdicciones del país para detectar cambios en los patrones de circulación viral.

Cuáles son los síntomas más comunes de la gripe H3N2

Los síntomas de la gripe H3N2 son similares a los de otras variantes de influenza, aunque pueden presentarse de forma más intensa en algunos casos:

fiebre alta ;

; malestar general ;

; dolores musculares ;

; tos seca ;

; fatiga extrema.

Los grupos más vulnerables son los menores de cinco años y los adultos mayores, en quienes el virus puede provocar complicaciones respiratorias.

Ante la aparición de síntomas compatibles, los especialistas recomiendan consultar al médico, evitar la automedicación y reforzar las medidas de prevención, como la vacunación y la higiene de manos.