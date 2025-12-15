AFA defendió la gestión de Tapia y acusó al Gobierno de "persecución"
La entidad le respondió a Bullrich por la denuncia ante la Conmebol, al destacar los avances desde la asunción de su actual mandatario en 2017, que dieron como resultado "un organismo superavitario" que "no recibe un solo peso del Estado".
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en el que defendió la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia tras la denuncia presentada por la exministra Patricia Bullrich ante el Comité de Ética de la Conmebol.
En el escrito, el ente destacó los avances de la entidad desde la asunción de su actual mandatario en 2017, al señalar que la Asociación estaba "devastada" y sin autonomía financiera, con "deudas acumuladas y compromisos incumplidos con los clubes".
Asimismo, detallaron que el fútbol argentino enfrentaba un panorama institucional crítico tras la muerte de Julio Grondona, con una gestión marcada por conflictos internos y la intervención de la FIFA en 2016. Aseguraron que la AFA logró superar estos desafíos, transformándose "en un organismo superavitario, como está de moda decir ahora, y hoy no recibe un solo peso del Estado".
En su defensa, AFA puntualizó que bajo la actual conducción se regularizaron deudas de sueldos atrasados a cuerpos técnicos y que invirtieron recursos en la profesionalización de la actividad, incluyendo el impulso al fútbol femenino. En la misma dirección, resaltaron la "construcción de un nuevo predio" destinado a las selecciones femeninas, en el marco de una serie de proyectos con el fin de mejorar las infraestructuras de la AFA.
La entidad también rechazó las críticas sobre los derechos televisivos, aclarando que toda la recaudación de estos recursos "se distribuye entre los clubes", mientras que los adicionales provienen "de acuerdos comerciales y partidos amistosos de la Selección".
En cuanto a la política, AFA respondió a las acusaciones de intervencionismo, recordando que durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández enfrentaron constantes "amenazas de intervención", denuncias y "persecución política".
AFA subrayó que, a pesar de los ataques, priorizaron el desarrollo del fútbol argentino por encima de cuestiones partidarias y remató: "No hablamos de política, hablamos de fútbol".
La respuesta se dio luego de que Bullrich posteara este lunes una "lista de irregularidades y manejo turbio del dinero" en el organismo, tras una denuncia por "presuntas violaciones al Código de Ética de la Conmebol y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento".