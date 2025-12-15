AFA defendió la gestión de Tapia y acusó al Gobierno de "persecución"

image

En su defensa, AFA puntualizó que bajo la actual conducción se regularizaron deudas de sueldos atrasados a cuerpos técnicos y que invirtieron recursos en la profesionalización de la actividad, incluyendo el impulso al fútbol femenino. En la misma dirección, resaltaron la "construcción de un nuevo predio" destinado a las selecciones femeninas, en el marco de una serie de proyectos con el fin de mejorar las infraestructuras de la AFA.

La entidad también rechazó las críticas sobre los derechos televisivos, aclarando que toda la recaudación de estos recursos "se distribuye entre los clubes", mientras que los adicionales provienen "de acuerdos comerciales y partidos amistosos de la Selección".

En cuanto a la política, AFA respondió a las acusaciones de intervencionismo, recordando que durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández enfrentaron constantes "amenazas de intervención", denuncias y "persecución política".

AFA subrayó que, a pesar de los ataques, priorizaron el desarrollo del fútbol argentino por encima de cuestiones partidarias y remató: "No hablamos de política, hablamos de fútbol".

La respuesta se dio luego de que Bullrich posteara este lunes una "lista de irregularidades y manejo turbio del dinero" en el organismo, tras una denuncia por "presuntas violaciones al Código de Ética de la Conmebol y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento".