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El Gobierno apura tres obras viales y apunta a iniciar los trabajos en octubre

El Gobierno provincial concentrará en septiembre los llamados a licitación para el nodo de Circunvalación y Ruta 40 y dos tramos de la Ruta 40 Norte. Orrego confirmó las fechas y explicó cómo se financiarán las obras.

El Gobierno provincial aceleró el cronograma para poner en marcha tres obras viales consideradas estratégicas y concentrará durante septiembre los llamados a licitación. El primer paso será mañana, cuando se licite la construcción del nodo vial en la intersección de avenida Circunvalación y Ruta 40.

La obra tiene como fecha estimada de inicio el 18 de octubre y apunta a intervenir uno de los cruces con mayor circulación vehicular de la provincia. El gobernador Marcelo Orrego destacó la magnitud del tránsito que atraviesa ese sector y la necesidad de avanzar con una solución vial.

Pero el cronograma continuará apenas unos días después. El 18 de septiembre está previsto el llamado a licitación para ejecutar dos tramos de la Ruta 40 Norte, que en conjunto abarcan unos 41 kilómetros.

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Uno de los sectores tendrá aproximadamente 5 kilómetros, entre calle Rawson y callejón Blanco, en Albardón. El segundo comprenderá unos 36 kilómetros, desde San Roque hasta Tucunuco.

Según anticipó Orrego, la intención es que ambos tramos comiencen a ejecutarse durante octubre, por lo que las tres obras quedarían encaminadas prácticamente en simultáneo.

Uno de los puntos centrales del anuncio es el esquema de financiamiento. Consultado sobre los recursos, Orrego vinculó directamente las obras con el acuerdo integral alcanzado con Vicuña. “Los fondos van a ser los que firmamos, el acuerdo integral con la empresa de Vicuña”, sostuvo el gobernador.

El entendimiento contempla recursos para infraestructura y establece aportes de hasta US$250 millones mediante un fideicomiso. Sin embargo, existe una diferencia entre el cronograma de las licitaciones y el ingreso efectivo del dinero.

“Los recursos llegan en diciembre. La licitación la vamos a hacer ahora”, explicó Orrego.

El mandatario señaló además que el contrato establece que los fondos deberán estar acreditados en las cuentas provinciales antes del 20 de diciembre. Frente a esto, indicó que se analizará la posibilidad de utilizar mecanismos de adelanto de obra para que los trabajos puedan avanzar mientras se completa el esquema de financiamiento.

De esta manera, septiembre marcará el inicio formal de tres procesos de contratación que apuntan a dos puntos centrales de la infraestructura vial: la conexión entre Circunvalación y Ruta 40 y la recuperación y ampliación de distintos sectores de la Ruta 40 Norte.

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