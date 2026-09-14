El Gobierno apura tres obras viales y apunta a iniciar los trabajos en octubre

Uno de los sectores tendrá aproximadamente 5 kilómetros, entre calle Rawson y callejón Blanco, en Albardón. El segundo comprenderá unos 36 kilómetros, desde San Roque hasta Tucunuco.

Según anticipó Orrego, la intención es que ambos tramos comiencen a ejecutarse durante octubre, por lo que las tres obras quedarían encaminadas prácticamente en simultáneo.

Uno de los puntos centrales del anuncio es el esquema de financiamiento. Consultado sobre los recursos, Orrego vinculó directamente las obras con el acuerdo integral alcanzado con Vicuña. “Los fondos van a ser los que firmamos, el acuerdo integral con la empresa de Vicuña”, sostuvo el gobernador.

El entendimiento contempla recursos para infraestructura y establece aportes de hasta US$250 millones mediante un fideicomiso. Sin embargo, existe una diferencia entre el cronograma de las licitaciones y el ingreso efectivo del dinero.

“Los recursos llegan en diciembre. La licitación la vamos a hacer ahora”, explicó Orrego.

El mandatario señaló además que el contrato establece que los fondos deberán estar acreditados en las cuentas provinciales antes del 20 de diciembre. Frente a esto, indicó que se analizará la posibilidad de utilizar mecanismos de adelanto de obra para que los trabajos puedan avanzar mientras se completa el esquema de financiamiento.

De esta manera, septiembre marcará el inicio formal de tres procesos de contratación que apuntan a dos puntos centrales de la infraestructura vial: la conexión entre Circunvalación y Ruta 40 y la recuperación y ampliación de distintos sectores de la Ruta 40 Norte.