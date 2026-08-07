El dólar blue cerró este viernes sin variaciones en San Juan y mantuvo los mismos valores registrados en la jornada anterior. De esta manera, la moneda estadounidense finalizó la rueda cambiaria a $1.560 para la venta y $1.460 para la compra, consolidando una semana con escasos movimientos en el mercado informal local.
El dólar blue no tuvo cambios este viernes y cerró a $1.560 en San Juan
El dólar blue terminó la rueda de este viernes sin cambios en San Juan y mantuvo la cotización del jueves. La divisa cerró a $1.560 para la venta y $1.460 para la compra, mientras que el mercado nacional mostró una leve baja del tipo de cambio informal.