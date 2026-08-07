El dólar blue no tuvo cambios este viernes y cerró a $1.560 en San Juan

La estabilidad de este viernes llegó luego de que el jueves el dólar blue retrocediera $10 en la provincia. Con ese descenso, la cotización había quedado en los mismos valores que sostuvo al cierre de la semana.

A nivel nacional, el comportamiento fue similar. El dólar blue terminó la jornada en $1.525 para la venta y $1.505 para la compra, con una baja diaria del 0,33%, por lo que la cotización sanjuanina volvió a ubicarse por encima de la referencia de la City porteña.