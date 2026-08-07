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El dólar blue no tuvo cambios este viernes y cerró a $1.560 en San Juan

El dólar blue terminó la rueda de este viernes sin cambios en San Juan y mantuvo la cotización del jueves. La divisa cerró a $1.560 para la venta y $1.460 para la compra, mientras que el mercado nacional mostró una leve baja del tipo de cambio informal.

El dólar blue cerró este viernes sin variaciones en San Juan y mantuvo los mismos valores registrados en la jornada anterior. De esta manera, la moneda estadounidense finalizó la rueda cambiaria a $1.560 para la venta y $1.460 para la compra, consolidando una semana con escasos movimientos en el mercado informal local.

La estabilidad de este viernes llegó luego de que el jueves el dólar blue retrocediera $10 en la provincia. Con ese descenso, la cotización había quedado en los mismos valores que sostuvo al cierre de la semana.

A nivel nacional, el comportamiento fue similar. El dólar blue terminó la jornada en $1.525 para la venta y $1.505 para la compra, con una baja diaria del 0,33%, por lo que la cotización sanjuanina volvió a ubicarse por encima de la referencia de la City porteña.

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En el mercado oficial, el dólar cerró en $1.521,28 para la venta y $1.469,92 para la compra, mientras que el Banco Nación mantuvo su cotización en $1.520 vendedor y $1.470 comprador. Por su parte, el dólar MEP finalizó la rueda en $1.515,40, el Contado con Liquidación (CCL) alcanzó los $1.599,46, el dólar turista se ubicó en $1.976 y el dólar cripto cerró en $1.564,01.

Con este cierre, el mercado cambiario terminó una nueva semana sin sobresaltos en San Juan, donde el dólar blue sostuvo la cotización alcanzada tras la baja registrada el jueves.

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