El dólar blue bajó en San Juan y cerró en $1.460 este martes

El dólar blue mostró una leve baja este martes en San Juan y volvió a ubicarse en $1.460 para la venta, tras haber cerrado el lunes en $1.470. De esta manera, la divisa paralela retrocedió $10 en la provincia, en sintonía con el escenario de mayor estabilidad que atraviesa el mercado cambiario a nivel nacional.

En paralelo, el dólar oficial y los financieros también registraron bajas en las últimas jornadas, consolidando la denominada “pax cambiaria” que se mantiene desde comienzos de año. Este contexto se ve respaldado por las compras del Banco Central y la desaceleración en la demanda de divisas, factores que contribuyen a sostener la calma en el mercado.

