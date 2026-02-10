El dólar blue mostró una leve baja este martes en San Juan y volvió a ubicarse en $1.460 para la venta, tras haber cerrado el lunes en $1.470. De esta manera, la divisa paralela retrocedió $10 en la provincia, en sintonía con el escenario de mayor estabilidad que atraviesa el mercado cambiario a nivel nacional.
El dólar blue bajó en San Juan y cerró en $1.460 este martes
