Sin sobresaltos: a cuánto cerró el dólar blue este jueves en San Juan

En las "cuevas" locales, la divisa norteamericana se mantuvo igual que ayer: 1.380 para la compra y 1.480 para la venta. Mirá todos los valores del mercado oficial y financiero.

En una jornada cambiaria marcada por la expectativa a nivel nacional, el mercado paralelo en la provincia, mostró una calma absoluta. Quienes transitaron este jueves por el microcentro sanjuanino buscando refugiarse en la moneda extranjera se encontraron con la misma pizarra que el día anterior.

Según el relevamiento, el Dólar Blue en San Juan cotiza a $1.380 para la compra y $1.480 para la venta.

Los otros dólares

Para quienes operan en el circuito legal o tienen gastos con tarjeta, el panorama es distinto. El Dólar Turista (o tarjeta) sigue siendo la cotización más alta del mercado, rozando los $1.900, lo que sigue empujando a muchos viajeros a volcarse al mercado paralelo o a los dólares financieros (MEP) para saldar sus resúmenes.

Así cerraron las pizarras hoy:

  • Dólar Blue San Juan: 1.380(compra)/1.380(compra)/1.480 (venta).
  • Dólar Blue (Referencia Nacional): 1.420(compra)/1.420(compra)/1.440 (venta).
  • Dólar Banco Nación: 1.410(compra)/1.410(compra)/1.460 (venta).
  • Dólar Turista: $1.898,00.
  • Dólar MEP: $1.460,80.
  • Dólar Contado con Liqui (CCL): $1.504,51.
  • Euro Blue: 1.675(compra)/1.675(compra)/1.698 (venta).

Por su parte, el dólar cripto, que es el único que cotiza las 24 horas y suele anticipar movimientos, se ubica en la zona de los $1.501, alineado con los dólares financieros.

