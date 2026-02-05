Sin sobresaltos: a cuánto cerró el dólar blue este jueves en San Juan

Para quienes operan en el circuito legal o tienen gastos con tarjeta, el panorama es distinto. El Dólar Turista (o tarjeta) sigue siendo la cotización más alta del mercado, rozando los $1.900, lo que sigue empujando a muchos viajeros a volcarse al mercado paralelo o a los dólares financieros (MEP) para saldar sus resúmenes.

Así cerraron las pizarras hoy:

Dólar Blue San Juan: 1.380(compra)/1.380(compra)/1.480 (venta).

1.380(compra)/1.380(compra)/1.480 (venta). Dólar Blue (Referencia Nacional): 1.420(compra)/1.420(compra)/1.440 (venta).

1.420(compra)/1.420(compra)/1.440 (venta). Dólar Banco Nación: 1.410(compra)/1.410(compra)/1.460 (venta).

1.410(compra)/1.410(compra)/1.460 (venta). Dólar Turista: $1.898,00.

$1.898,00. Dólar MEP: $1.460,80.

$1.460,80. Dólar Contado con Liqui (CCL): $1.504,51.

$1.504,51. Euro Blue: 1.675(compra)/1.675(compra)/1.698 (venta).

Por su parte, el dólar cripto, que es el único que cotiza las 24 horas y suele anticipar movimientos, se ubica en la zona de los $1.501, alineado con los dólares financieros.