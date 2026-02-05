En una jornada cambiaria marcada por la expectativa a nivel nacional, el mercado paralelo en la provincia, mostró una calma absoluta. Quienes transitaron este jueves por el microcentro sanjuanino buscando refugiarse en la moneda extranjera se encontraron con la misma pizarra que el día anterior.
Sin sobresaltos: a cuánto cerró el dólar blue este jueves en San Juan
En las "cuevas" locales, la divisa norteamericana se mantuvo igual que ayer: 1.380 para la compra y 1.480 para la venta. Mirá todos los valores del mercado oficial y financiero.