Un incendio generó tensión este martes por la mañana en el edificio del Congreso, donde se prendió fuego el despacho de la senadora por Chubut Andrea Cristina, ubicado en el cuarto piso del palacio legislativo. Las llamas, que se iniciaron por una pava eléctrica que quedó enchufada, fueron controladas por bomberos y personal de emergencias, aunque la oficina sufrió daños totales.
El fuego que devoró el despacho de una senadora fue por una pava eléctrica
El episodio se desató en una oficina del cuarto piso del Palacio Legislativo y fue controlado por los bomberos. Seis empleadas de maestranza fueron asistidas por inhalación de humo y dos de ellas debieron ser hospitalizadas.