El fuego que devoró el despacho de una senadora fue por una pava eléctrica

Embed

El rápido accionar del personal de seguridad del Congreso y de los bomberos evitó que el fuego se propagara a otras dependencias del Senado.

Si bien las causas del siniestro eran materia de investigación, trascendió que el fuego se había originado por un recalentamiento del electrodoméstico. En un video registrado tras la extinción de las llamas se observa humo saliendo desde la toma eléctrica donde estaba conectado el aparato para calentar agua, que fue hallado calcinado.

El rápido accionar del personal de seguridad del Congreso y de los bomberos evitó que el fuego se propagara a otras dependencias del Senado. La oficina de la legisladora quedó completamente dañada y permanecerá cerrada mientras se realizan tareas de limpieza y refacción.

La senadora de 35 años cuya oficina quedó destruida ocupa una banca por el PRO en representación de la provincia patagónica. Había sido electa como suplente en 2021 y asumió en 2023, cuando Ignacio Torres fue elegido gobernador de la provincia.

Pese al incidente, desde la Cámara alta indicaron que la actividad legislativa continuará con normalidad durante el resto de la jornada.