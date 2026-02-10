"
El fuego que devoró el despacho de una senadora fue por una pava eléctrica

El episodio se desató en una oficina del cuarto piso del Palacio Legislativo y fue controlado por los bomberos. Seis empleadas de maestranza fueron asistidas por inhalación de humo y dos de ellas debieron ser hospitalizadas.

Un incendio generó tensión este martes por la mañana en el edificio del Congreso, donde se prendió fuego el despacho de la senadora por Chubut Andrea Cristina, ubicado en el cuarto piso del palacio legislativo. Las llamas, que se iniciaron por una pava eléctrica que quedó enchufada, fueron controladas por bomberos y personal de emergencias, aunque la oficina sufrió daños totales.

Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), seis empleadas de maestranza debieron ser asistidas por inhalación de humo y por un principio de intoxicación con monóxido de carbono. Dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía para una evaluación más detallada, mientras que el resto recibió atención en el lugar.

El incendio se inició pasadas las 11:30 en una de las oficinas a las que se accede por la calle Hipólito Yrigoyen al 1800. El humo se expandió rápidamente por el sector, lo que obligó a evacuar el área afectada.

El rápido accionar del personal de seguridad del Congreso y de los bomberos evitó que el fuego se propagara a otras dependencias del Senado.

Si bien las causas del siniestro eran materia de investigación, trascendió que el fuego se había originado por un recalentamiento del electrodoméstico. En un video registrado tras la extinción de las llamas se observa humo saliendo desde la toma eléctrica donde estaba conectado el aparato para calentar agua, que fue hallado calcinado.

El rápido accionar del personal de seguridad del Congreso y de los bomberos evitó que el fuego se propagara a otras dependencias del Senado. La oficina de la legisladora quedó completamente dañada y permanecerá cerrada mientras se realizan tareas de limpieza y refacción.

La senadora de 35 años cuya oficina quedó destruida ocupa una banca por el PRO en representación de la provincia patagónica. Había sido electa como suplente en 2021 y asumió en 2023, cuando Ignacio Torres fue elegido gobernador de la provincia.

Pese al incidente, desde la Cámara alta indicaron que la actividad legislativa continuará con normalidad durante el resto de la jornada.

