Desde este jueves se eliminan los aranceles a la importación de celulares

Desde la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) expresaron su preocupación por la quita de aranceles a los celulares importados. "Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación", sostuvo el secretario adjunto del gremio, Marcos Linares.

El dirigente recordó que en 2025 el sindicato había lanzado un paro por tiempo indeterminado que paralizó la producción electrónica en las fábricas de Río Grande, en rechazo a las medidas del Ejecutivo. En ese contexto, la UOM había advertido que la eliminación de aranceles "afecta gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia".

Linares subrayó además que el régimen industrial fueguino representa el 78% de la economía provincial y que la industria electrónica genera unos 8.500 puestos de trabajo. Dicho régimen, creado en 1972, establece exenciones impositivas a nivel nacional para las actividades productivas radicadas en Tierra del Fuego.

Con la entrada en vigencia del arancel cero, los celulares importados dejarán de tributar la tasa aduanera que, desde mediados de mayo de 2025, era del 8%. Desde el Gobierno señalaron que la medida "mejorará las condiciones de oferta, reducirá los precios de mercado y facilitará el acceso de los consumidores a estos bienes", en línea con los objetivos de inclusión digital y desarrollo tecnológico.

Asimismo, el Ejecutivo remarcó que la eliminación de aranceles busca intensificar la competencia en el mercado y generar un descenso de hasta el 30% en los precios finales, aunque ese efecto dependerá de la evolución de los costos y del comportamiento de las empresas del sector.