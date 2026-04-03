Denunciaron espionaje ruso en medios locales y Milei advierte: "Iremos a fondo"
El Gobierno investiga una presunta operación de espionaje ruso en medios argentinos. Milei aseguró que irá “hasta las últimas consecuencias” para identificar a los responsables.
El Gobierno nacional puso el foco en una presunta operación de espionaje internacional que habría tenido como objetivo influir en la agenda mediática y política del país. En ese marco, el presidente Javier Milei aseguró que se avanzará “hasta las últimas consecuencias” para identificar a todos los involucrados.
El caso tomó impulso tras la difusión de documentos filtrados que exponen una supuesta campaña organizada desde el exterior para desacreditar a la actual gestión. Según esos registros, una red habría financiado la publicación de cientos de artículos críticos en medios digitales argentinos durante 2024.
La información bajo análisis indica que entre junio y octubre de ese año se habrían destinado más de 280 mil dólares para impulsar al menos 250 contenidos periodísticos en más de 20 medios. Parte de ese material carecía de autor identificado o incluía firmas inexistentes, lo que refuerza las sospechas sobre una maniobra coordinada de desinformación.
Los contenidos apuntaban principalmente a cuestionar la situación económica del país, el impacto social de las medidas de ajuste y la política exterior del Gobierno, en particular su posicionamiento internacional.
De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, la operación se habría iniciado pocos meses después del cambio de gestión y habría coincidido con un momento clave en la política exterior argentina, marcado por el alineamiento con Ucrania y tensiones con otros actores internacionales.
Además del financiamiento de contenidos, los documentos también revelan gastos vinculados a tareas de inteligencia y despliegue territorial en el país, lo que amplía la dimensión del caso.
El Gobierno sostiene que esta estructura ya había sido detectada previamente por los organismos de inteligencia y que incluso se había dado intervención a la Justicia. En ese sentido, remarcan que el país se convirtió en un objetivo estratégico por su posicionamiento político y sus recursos.
La causa, sin embargo, se encuentra en una etapa inicial y ahora se busca profundizar la investigación para determinar el alcance real de la maniobra, identificar a los responsables y establecer posibles conexiones locales.
En paralelo, el caso irrumpe en un escenario político sensible, donde el oficialismo enfrenta cuestionamientos por otros frentes, lo que le otorga a esta investigación un peso adicional en la agenda pública.