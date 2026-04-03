Denunciaron espionaje ruso en medios locales y Milei advierte: "Iremos a fondo"

Los contenidos apuntaban principalmente a cuestionar la situación económica del país, el impacto social de las medidas de ajuste y la política exterior del Gobierno, en particular su posicionamiento internacional.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, la operación se habría iniciado pocos meses después del cambio de gestión y habría coincidido con un momento clave en la política exterior argentina, marcado por el alineamiento con Ucrania y tensiones con otros actores internacionales.

image Facsímil de una de las planillas en ruso con los nombres de los medios, el tema, el pago y la URL del artículo

Además del financiamiento de contenidos, los documentos también revelan gastos vinculados a tareas de inteligencia y despliegue territorial en el país, lo que amplía la dimensión del caso.

El Gobierno sostiene que esta estructura ya había sido detectada previamente por los organismos de inteligencia y que incluso se había dado intervención a la Justicia. En ese sentido, remarcan que el país se convirtió en un objetivo estratégico por su posicionamiento político y sus recursos.

image Estas caras no pertenecen a estos autores falsos. De izquierda a derecha: Gabriel di Taranto, Marcelo Lopreiatto, Juan Carlos López y Manuel Godsin

La causa, sin embargo, se encuentra en una etapa inicial y ahora se busca profundizar la investigación para determinar el alcance real de la maniobra, identificar a los responsables y establecer posibles conexiones locales.

image Capturas de pantalla de publicaciones digitales que muestran graffitis y una pancarta con contenidos de la Compañía contra Ucrania y Milei

En paralelo, el caso irrumpe en un escenario político sensible, donde el oficialismo enfrenta cuestionamientos por otros frentes, lo que le otorga a esta investigación un peso adicional en la agenda pública.