Del 2001 a Milei: LLA recorre las crisis que prometen dejar atrás

En el cierre del spot, el protagonista escucha al actual presidente en campaña: “Porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”, y el niño reacciona con entusiasmo: “Che, pá, ¿A este lo tienen?”, reforzando el mensaje de ruptura con el pasado.

Estrategia política del spot

Con esta pieza audiovisual, La Libertad Avanza busca polarizar con el kirchnerismo, apelando a la idea de que el pasado reciente representa todo lo que Milei promete dejar atrás.

El mensaje también apunta a votantes jóvenes, nacidos después del 2000, quienes solo conocen gobiernos kirchneristas o peronistas, considerados como parte del “núcleo duro” del voto libertario.

En los últimos días de campaña, la estrategia del espacio libertario se centra en consolidar a sus seguidores y captar a los electores desencantados con la oposición tradicional. El cierre del spot sintetiza esta intención: “Este domingo andá a votar. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.