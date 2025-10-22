"
Del 2001 a Milei: LLA recorre las crisis que prometen dejar atrás

A pocos días de las elecciones, La Libertad Avanza difundió un spot centrado en Javier Milei y críticas al kirchnerismo, apelando a votantes jóvenes y al núcleo duro del espacio libertario.

A cuatro días de las elecciones legislativas, La Libertad Avanza (LLA) lanzó un nuevo spot electoral que refuerza su mensaje contra el kirchnerismo y pone el modelo de Javier Milei en el centro, sin mencionar a ninguno de sus candidatos a legislador.

El video, que sigue la historia de un niño que crece mientras observa noticias desde 2001 hasta la actualidad, busca mostrar cómo las distintas crisis del país marcaron a generaciones enteras. Durante la narración, el padre del niño comenta con resignación hechos históricos como la recesión de 2001, el conflicto con el campo en 2008, los casos Hotesur y Los Sauces en 2014 y la gestión de la pandemia por Alberto Fernández en 2020.

En los primeros minutos, el bebé aparece frente a la televisión con una voz que dice: “Todos los políticos son todos ladrones, nos están fundiendo a todos”, mientras se escuchan ruidos de cacerolazo. La narración avanza con los años y refleja distintos episodios: los tractorazos de 2008, las causas judiciales contra la familia Kirchner y la polémica por la fiesta de Olivos en plena pandemia.

En el cierre del spot, el protagonista escucha al actual presidente en campaña: “Porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”, y el niño reacciona con entusiasmo: “Che, pá, ¿A este lo tienen?”, reforzando el mensaje de ruptura con el pasado.

Estrategia política del spot

Con esta pieza audiovisual, La Libertad Avanza busca polarizar con el kirchnerismo, apelando a la idea de que el pasado reciente representa todo lo que Milei promete dejar atrás.

El mensaje también apunta a votantes jóvenes, nacidos después del 2000, quienes solo conocen gobiernos kirchneristas o peronistas, considerados como parte del “núcleo duro” del voto libertario.

En los últimos días de campaña, la estrategia del espacio libertario se centra en consolidar a sus seguidores y captar a los electores desencantados con la oposición tradicional. El cierre del spot sintetiza esta intención: “Este domingo andá a votar. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

