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Un hombre de 72 años enfrentará un juicio por abuso sexual y explotación de una menor

La causa fue elevada a juicio oral por decisión de la Justicia. La Fiscalía acusa al hombre de haber abusado sexualmente de una adolescente y de haber promovido su explotación cuando era menor de edad.

La Justicia resolvió elevar a juicio oral la causa contra José Alberto Furnari, de 72 años, acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente y de haber promovido su explotación cuando la víctima era menor de edad. La fiscal de la UFI CAVIG, Adriana Ginestar, solicitó una condena de 12 años de prisión efectiva.

La decisión fue adoptada por el juez de Garantías Eugenio Maximiliano Barbera, quien dio por concluida la etapa de investigación y habilitó la realización del debate oral. La defensa del imputado está a cargo del abogado Jorge Olivera Legleu.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos comenzaron en noviembre de 2020, cuando la joven tenía 15 años y realizaba tareas domésticas en la vivienda del acusado, en Rawson. La investigación sostiene que el hombre se habría aprovechado de la situación de vulnerabilidad económica de la adolescente para someterla a distintos episodios de abuso sexual.

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La causa también describe que, con el paso del tiempo, el imputado habría ejercido distintas formas de intimidación para mantener el control sobre la víctima y, posteriormente, la habría obligado a mantener encuentros sexuales con terceros a cambio de dinero, del que retenía una parte importante.

Según la investigación, la joven logró alejarse durante un tiempo, aunque el contacto se habría retomado en 2024, cuando ya era mayor de edad. La denuncia señala que el acusado volvió a ofrecerle ayuda económica a cambio de mantener relaciones sexuales.

Uno de los aspectos que la Fiscalía incorporó al expediente es que, para ese momento, Furnari cumplía una condena de seis años de prisión bajo la modalidad domiciliaria, impuesta en otra causa por delitos de naturaleza sexual contra una menor.

La denuncia que dio origen a este expediente fue presentada en febrero de este año y permitió avanzar con una investigación que ahora ingresará en la etapa de juicio oral.

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