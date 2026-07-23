La Justicia resolvió elevar a juicio oral la causa contra José Alberto Furnari, de 72 años, acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente y de haber promovido su explotación cuando la víctima era menor de edad. La fiscal de la UFI CAVIG, Adriana Ginestar, solicitó una condena de 12 años de prisión efectiva.
Un hombre de 72 años enfrentará un juicio por abuso sexual y explotación de una menor
La causa fue elevada a juicio oral por decisión de la Justicia. La Fiscalía acusa al hombre de haber abusado sexualmente de una adolescente y de haber promovido su explotación cuando era menor de edad.