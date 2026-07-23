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Confirmaron cómo será el ingreso a Medicina: el cursillo tendrá tres etapas

El director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Ángel Pintos, detalló en diálogo con sanjuan8.com la modalidad del proceso de selección para la nueva carrera que comenzará a cursarse en 2027.

Luego de la confirmación oficial del dictado de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) para el ciclo lectivo 2027, las autoridades comenzaron a definir el trayecto que deberán recorrer los aspirantes. En diálogo con sanjuan8.com, Ángel Pintos, licenciado y director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS), brindó precisiones sobre cómo se implementará el cursillo de nivelación para acceder a los 50 cupos disponibles.

"En septiembre habilitaremos las inscripciones para el cursillo de Medicina", confirmó Pintos a sanjuan8.com, al tiempo que adelantó que "dentro de 15 días daremos información detallada" sobre los requisitos de inscripción.

Leé también: El cursillo de la carrera de Medicina comenzará este año y habrá solo 50 cupos

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Cronograma de inscripción y etapas del cursillo

El directivo explicó que el proceso de ingreso estará dividido en tres etapas evaluativas y secuenciales:

  • Inscripción (Septiembre): Durante las primeras semanas de septiembre se abrirá el registro para mayores de 25 años sin secundario completo. Posteriormente, durante todo el resto del mes de septiembre, se inscribirá a los aspirantes con secundario completo.

  • Primera y segunda etapa (Octubre a Diciembre): Durante octubre y noviembre se dictará un cursillo de 8 semanas bajo modalidad virtual y abierta. "En noviembre culmina el módulo de 8 semanas y en diciembre se corrige", detalló el profesional sobre los tiempos del primer examen.

  • Tercera etapa (Febrero): En el inicio del año lectivo se desarrollará la fase presencial. "En febrero será un formato presencial de 4 semanas con evaluación, y los que pasen pasarán a entrevistas personales", indicó Pintos. Cada una de las tres instancias contará con su correspondiente evaluación eliminatoria.

Acompañamiento académico y alta demanda en la EUCS

Para garantizar los estándares académicos de la carrera, la UNSJ cuenta con asesoramiento externo de profesionales de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) y de la Universidad Nacional de Río Negro. Paralelamente, los docentes locales ya se encuentran en proceso de capacitación y se irán incorporando a medida que avancen los años de cursado.

Por último, el director de la EUCS se refirió al panorama general de la unidad académica y al interés de los estudiantes en el área asistencial: "En Enfermería hay más de 700 inscriptos, hay cupos y sigue habiendo una alta tasa de aspirantes", concluyó.

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