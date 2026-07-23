Confirmaron cómo será el ingreso a Medicina: el cursillo tendrá tres etapas

Cronograma de inscripción y etapas del cursillo

El directivo explicó que el proceso de ingreso estará dividido en tres etapas evaluativas y secuenciales:

Inscripción (Septiembre): Durante las primeras semanas de septiembre se abrirá el registro para mayores de 25 años sin secundario completo. Posteriormente, durante todo el resto del mes de septiembre, se inscribirá a los aspirantes con secundario completo.

Primera y segunda etapa (Octubre a Diciembre): Durante octubre y noviembre se dictará un cursillo de 8 semanas bajo modalidad virtual y abierta. "En noviembre culmina el módulo de 8 semanas y en diciembre se corrige", detalló el profesional sobre los tiempos del primer examen.

Tercera etapa (Febrero): En el inicio del año lectivo se desarrollará la fase presencial. "En febrero será un formato presencial de 4 semanas con evaluación, y los que pasen pasarán a entrevistas personales", indicó Pintos. Cada una de las tres instancias contará con su correspondiente evaluación eliminatoria.

Acompañamiento académico y alta demanda en la EUCS

Para garantizar los estándares académicos de la carrera, la UNSJ cuenta con asesoramiento externo de profesionales de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) y de la Universidad Nacional de Río Negro. Paralelamente, los docentes locales ya se encuentran en proceso de capacitación y se irán incorporando a medida que avancen los años de cursado.

Por último, el director de la EUCS se refirió al panorama general de la unidad académica y al interés de los estudiantes en el área asistencial: "En Enfermería hay más de 700 inscriptos, hay cupos y sigue habiendo una alta tasa de aspirantes", concluyó.