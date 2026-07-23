La banana es una de las frutas más nobles que existen. No solamente posee propiedades que hacen muy bien al , sino que es una de las más sabrosas y por eso les gusta tanto a los niños y es tan recomendada por los médicos. Sin embargo, posee un problema y es el de cómo conservarla para que siga fresca e incluso siga viéndose amarilla después de una semana.
Cómo conservar las bananas por una semana
Uno de los trucos de cocina que mejor funcionan es comprar la banana e inmediatamente cortarla, guardándolas en recipientes pequeños. De esa manera, se puede conservar fresca por varios días y no madurar de más.