Caos vehicular: un ciclista fue atropellado a metros de Plaza Aberastain

Por razones que se investigan, el automovilista impactó contra el ciclista, quien producto del golpe cayó tendido sobre el asfalto. A pesar del fuerte impacto, trascendió que el herido no habría sufrido lesiones de gravedad.

El accidente generó un importante cuello de botella en la circulación vehicular de la zona, la cual ya presentaba complicaciones previas debido a las obras que se ejecutan en la Plaza Aberastain y al habitual movimiento matutino por el ingreso de alumnos a un colegio privado cercano.