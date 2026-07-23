Un choque entre un auto y una bicicleta provocó momentos de tensión y serias demoras en el tránsito céntrico durante las primeras horas de la mañana de este jueves 23 de julio. El hecho ocurrió en la intersección de calle 25 de Mayo y Aberastain.
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Caos vehicular: un ciclista fue atropellado a metros de Plaza Aberastain
El accidente ocurrió a primerísima hora de este jueves. A pesar del fuerte impacto y las demoras en el tránsito en una zona de intenso movimiento escolar y de obras, el hombre no habría sufrido heridas de consideración.