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Caos vehicular: un ciclista fue atropellado a metros de Plaza Aberastain

El accidente ocurrió a primerísima hora de este jueves. A pesar del fuerte impacto y las demoras en el tránsito en una zona de intenso movimiento escolar y de obras, el hombre no habría sufrido heridas de consideración.

Un choque entre un auto y una bicicleta provocó momentos de tensión y serias demoras en el tránsito céntrico durante las primeras horas de la mañana de este jueves 23 de julio. El hecho ocurrió en la intersección de calle 25 de Mayo y Aberastain.

Por razones que se investigan, el automovilista impactó contra el ciclista, quien producto del golpe cayó tendido sobre el asfalto. A pesar del fuerte impacto, trascendió que el herido no habría sufrido lesiones de gravedad.

El accidente generó un importante cuello de botella en la circulación vehicular de la zona, la cual ya presentaba complicaciones previas debido a las obras que se ejecutan en la Plaza Aberastain y al habitual movimiento matutino por el ingreso de alumnos a un colegio privado cercano.

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