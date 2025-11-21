"
Acciones argentinas retroceden más de 5%: riesgo país supera los 650 puntos

Las acciones argentinas en Wall Street descendieron por segundo día consecutivo, con bonos en baja y el riesgo país superando los 660 puntos.

Las acciones y los bonos argentinos profundizaron las pérdidas en Wall Street, encadenando su segunda rueda consecutiva en baja. En paralelo, el riesgo país avanzó con fuerza y superó los 650 puntos básicos, alcanzando su nivel más alto en lo que va de noviembre.

El retroceso de los activos locales se produjo pese al rebote de los índices estadounidenses, que subían alrededor de 1,7% tras las fuertes caídas del pasado jueves. El mercado internacional se mostró volátil ante la expectativa de una posible baja de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre.

Según consignó PPI en su informe matutino, las declaraciones del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, agitaron las proyecciones. Williams afirmó que podría haber un recorte de tasas en el corto plazo debido al deterioro del mercado laboral: “el riesgo por el lado del empleo aumentó, mientras que el de la inflación bajó”. Con ese escenario, la probabilidad de que la Fed mantenga las tasas sin cambios cayó a 36%, y volvió a ganar fuerza la chance de un recorte de 25 puntos básicos.

A la incertidumbre global se suman los factores locales. Esta semana trascendió que el ministro de Economía, Luis Caputo, negocia con bancos internacionales un préstamo tipo repo para afrontar los vencimientos por US$4.300 millones que vencen en enero de 2026.

Según The Wall Street Journal, la operación podría alcanzar los US$5.000 millones, aunque el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había mencionado inicialmente un monto de hasta US$20.000 millones.

El operador Gustavo Ber señaló que el mercado no recibió bien las novedades: “Tampoco fueron bien recibidos los ‘headlines’ sobre cambios en la estrategia de financiamiento con bancos internacionales”. Y agregó: “Los inversores esperan claridad respecto a los próximos pasos, sobre todo en un mundo donde los máximos van quedando atrás y va prevaleciendo una mayor cautela”.

En este contexto, las compañías argentinas que cotizan en Wall Street mostraban una marcada tendencia bajista. Las mayores pérdidas se observaban en Edenor (-5,8%), Grupo Supervielle (-5,3%) y BBVA (-5,3%). Los bonos también acompañaban la caída, con retrocesos de hasta 1,6%, mientras que el riesgo país avanzaba 43 unidades hasta los 663 puntos.

A nivel local, los mercados permanecen cerrados este viernes 21 por el feriado con fines turísticos. Tampoco opera el dólar oficial, el MEP ni el blue. El lunes 24, Día de la Soberanía Nacional, volverá a regir la inactividad cambiaria y bursátil.

