Cuadernos: "bóveda" de los Kirchner y temor de López en la noche de los bolsos
En la novena audiencia, el financista reveló cómo se guardaba el dinero de Néstor y Cristina en una de sus casas en El Calafate, mientras que el exfuncionario aseguró que estaba "paranoico" el día que llevó dólares a un convento.
En el contexto de la novena audiencia por la causa Cuadernos, en la que Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita, el Tribunal Oral Federal N°7 continuó este jueves con la lectura de las imputaciones y de las declaraciones de los "arrepentidos". En ese sentido, se destacaron las palabras de Ernesto Clarens, quien dio detalles sobre la "bóveda" que tenía la expresidente junto a Néstor Kirchner, y de José López, quien reveló su temor en la noche de los bolsos.
El financista fue uno de los principales expositores de la jornada, al considerarse su testimonio clave para comprender cómo operó el esquema fraudulento entre funcionarios y contratistas del Estado que se llevó a cabo entre 2005 y 2015. En ese marco, contó donde el matrimonio Kirchner guardaba el dinero ilegal.
"Daniel Muñoz (exsecretaria privado de Néstor Kirchner) siempre me mencionó que todo el efectivo estaba en archivos metálicos que se encontraban dentro de una bóveda en el subsuelo de la casa del matrimonio en El Calafate, donde había un olor a tinta muy importante", se leyó, en base a la declaración que realizó como arrepentido en la causa.
A su vez, indicó que el dinero era transportado todos los viernes en aviones oficiales que salían del sector militar de Aeroparque y que aterrizaban en el aeropuerto de Río Gallegos o en el de Calafate. "Me comentó Muñoz, a modo de anécdota, que una vez habían juntado tanta plata que tuvieron que entrar los bolsos por la cocina de la casa del Calafate en presencia de los cocineros y de los empleados de la casa", manifestó.
"Lázaro Báez en un momento me consultó qué hacer con el dinero y yo le dije que comprara activos. De repente supe que compró, a modo de ejemplo, restaurantes, estaciones de servicio, agencia de turismo y campos. Estas compras no las registraba en la contabilidad, y creo que estas operaciones no las hacía con dinero propio, sino con dinero del matrimonio Kirchner", agregó.
Por su parte, el exsecretario de Obras Públicas admitió cómo fue la noche del 13 de junio de 2016, cuando se trasladó a un convento para guardar bolsos repletos de dólares.
"Estaba sumamente nervioso y paranoico, tanto que más tarde, no recuerdo exactamente la hora, cargué el dinero en el auto, así como el arma, y me dirigí al convento donde lo que sucedió es de público conocimiento. Antes de eso, cuando estaban las personas que me trajeron el dinero, me hicieron tirar al rio todos los teléfonos que tenía, menos los que me secuestraron, porque esos eran personales", afirmó.
Durante la audiencia también se leyeron declaraciones de José Gerardo Cartellone, accionista del grupo que lleva su nombre, y Aldo Benito Roggio, líder de la empresa homónima. La décima jornada se llevará a cabo el próximo martes a partir de las 13:30.