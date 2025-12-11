Cuadernos: "bóveda" de los Kirchner y temor de López en la noche de los bolsos

A su vez, indicó que el dinero era transportado todos los viernes en aviones oficiales que salían del sector militar de Aeroparque y que aterrizaban en el aeropuerto de Río Gallegos o en el de Calafate. "Me comentó Muñoz, a modo de anécdota, que una vez habían juntado tanta plata que tuvieron que entrar los bolsos por la cocina de la casa del Calafate en presencia de los cocineros y de los empleados de la casa", manifestó.

image

"Lázaro Báez en un momento me consultó qué hacer con el dinero y yo le dije que comprara activos. De repente supe que compró, a modo de ejemplo, restaurantes, estaciones de servicio, agencia de turismo y campos. Estas compras no las registraba en la contabilidad, y creo que estas operaciones no las hacía con dinero propio, sino con dinero del matrimonio Kirchner", agregó.

Por su parte, el exsecretario de Obras Públicas admitió cómo fue la noche del 13 de junio de 2016, cuando se trasladó a un convento para guardar bolsos repletos de dólares.

"Estaba sumamente nervioso y paranoico, tanto que más tarde, no recuerdo exactamente la hora, cargué el dinero en el auto, así como el arma, y me dirigí al convento donde lo que sucedió es de público conocimiento. Antes de eso, cuando estaban las personas que me trajeron el dinero, me hicieron tirar al rio todos los teléfonos que tenía, menos los que me secuestraron, porque esos eran personales", afirmó.

Durante la audiencia también se leyeron declaraciones de José Gerardo Cartellone, accionista del grupo que lleva su nombre, y Aldo Benito Roggio, líder de la empresa homónima. La décima jornada se llevará a cabo el próximo martes a partir de las 13:30.