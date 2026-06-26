Entregaron terminales de cobro a instituciones de Capital

El programa se destaca por su alcance federal, actualmente se encuentra en funcionamiento en cuatro provincias de todo el país: San Juan, Entre Ríos, Chaco y Buenos Aires. Esta focalización territorial demostró el fuerte compromiso de los tres niveles administrativos para articular esfuerzos y lograr que las políticas públicas impacten de manera concreta y directa en la comunidad.

En la ciudad de San Juan el beneficio ya alcanzó a más de 1430 chicos y adolescentes que accedieron al beneficio.

El funcionamiento de este nuevo sistema tecnológico establece que, a través de las terminales de cobro entregadas, las instituciones participantes recibirán de manera directa el pago correspondiente por cada actividad deportiva, cultural o educativa en la que participen los niños y adolescentes. Para concretar esta transacción, las familias beneficiarias utilizarán una tarjeta magnética, con la que ya cuentan, para registrar y validar el pago de forma inmediata. Este mecanismo simplifica la gestión administrativa de los centros adheridos y garantiza una absoluta transparencia y control en la transferencia de los fondos destinados al desarrollo integral de los menores.

Las instituciones beneficiadas operan como espacios fundamentales donde los chicos aprenden, se expresan, construyen vínculos de valor y descubren sus vocaciones para toda la vida.

Instituciones que recibieron los dispositivos tecnológicos

• Instituto Danzarte

• Concepción Patín Club

• Instituto de Danzas Cádiz

• Club UVT

• Instituto de Danzas Fersof

• Complejo Deportivo La Petro

• Instituto de Danzas The Wolf Kids

• Estudio de Arte Pasión Morena

• Instituto de Danzas Pilar de Maró

• Club Inca Huasi

• Instituto Integral de Danza Iberia

• Biblioteca Popular Franklin

• Instituto Andalué

• Centro de Entrenamiento Greco's Gym

• Instituto Comparte Lab

• Asociación Civil Vecinos del Barrio FUVA