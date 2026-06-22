En una intensa jornada de negociaciones en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza logró desactivar el avance inmediato de la oposición. El presidente del cuerpo, Martín Menem, selló un acuerdo político estratégico con los bloques del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) para que no aporten quórum en la sesión especial en la que se pretendía forzar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El oficialismo pactó con el PRO y la UCR para frenar la interpelación a Adorni
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acordó con los bloques aliados no dar quórum y trasladar el debate a las comisiones para dilatar el conflicto hasta el receso de invierno.