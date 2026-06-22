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El oficialismo pactó con el PRO y la UCR para frenar la interpelación a Adorni

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acordó con los bloques aliados no dar quórum y trasladar el debate a las comisiones para dilatar el conflicto hasta el receso de invierno.

En una intensa jornada de negociaciones en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza logró desactivar el avance inmediato de la oposición. El presidente del cuerpo, Martín Menem, selló un acuerdo político estratégico con los bloques del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) para que no aporten quórum en la sesión especial en la que se pretendía forzar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según pudo saber Infobae, la jugada del oficialismo consiste en trasladar el debate estrictamente al ámbito de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, ambas bajo el control de los libertarios.

De esta manera, el gobierno consigue una bocanada de aire y gana tiempo clave con el objetivo de dilatar las discusiones hasta el inicio del receso invernal, apostando a que la polémica pierda peso en la agenda pública. Además, la intención de la Casa Rosada es dejar que sea el terreno judicial, y no el Congreso, el que determine los pasos a seguir.

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A pesar del pacto, persisten algunas dudas sobre si la totalidad de los legisladores del PRO y del radicalismo acatarán la orden, dado que figuras de peso como Mauricio Macri y la conducción de la UCR consideran que Adorni debería dar un paso al costado. Desde el bloque aliado que conduce Cristian Ritondo advirtieron que este blindaje parlamentario se mantendrá firme siempre y cuando no salgan a la luz nuevas filtraciones o detalles que compliquen aún más al jefe de Gabinete.

Con la sesión de interpelación prácticamente caída por falta de quórum, Martín Menem planea contraatacar convocando a una sesión propia para el próximo miércoles. El objetivo será retomar la iniciativa legislativa y enfocar la actividad del recinto en el tratamiento de proyectos económicos de alto interés para el Ejecutivo, tales como el "Súper RIGI" y el acuerdo con los bonistas en mora (holdouts). Mientras la oposición de izquierda y el peronismo intentarán de todas formas mostrar las bancas vacías para evidenciar a quienes faltaron, el oficialismo respira aliviado al haber congelado momentáneamente la presión sobre la Jefatura de Gabinete.

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