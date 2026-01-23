"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Tapia

Contragolpe: Tapia denunció al jefe de la IGJ por "abuso de autoridad"

Mientras avanza la investigación por los balances de la casa madre del fútbol argentino, el abogado de la AFA confirmó que también recurrieron a la Justicia.

El abogado de la Asociación del Fútbol Argentino Gregorio Dalbón confirmó que denunció penalmente al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, entre otros delitos y sumó un nuevo capítulo a la pelea que la entidad de la calle Viamonte tiene con el Gobierno nacional.

La presentación de Dalbón cayó en el Juzgado Federal N°11, a cargo de Sebastián Casanello, e intervendrá la fiscalía de Claudio Stornelli, luego de ser sorteada y, de esa forma, la AFA busca frenar las denuncias que efectuó el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, quien cuestionó públicamente los balances presentados y reclamó más información a la AFA.

Qué dice la denuncia de Dalbón contra el titular de la IGJ

De acuerdo con la presentación judicial presentado por quien es también abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Vítolo “reveló información confidencial y reservada de actuaciones administrativas internas antes de notificar formalmente a la AFA, quebrantando el deber de reserva impuesto por la Ley 22.315 y el art. 157 del Código Penal”.

Te puede interesar...

Según el letrado, el titular de la IGJ “anticipó en radios, canales de TV y diarios supuestas irregularidades, montos y medidas coercitivas cuando el procedimiento administrativo aún no existía jurídicamente”, y “amenazó públicamente con sanciones, veedores e intervenciones, utilizando el cargo como herramienta de presión y condicionamiento”.

Por otra parte, Dalbón aseguró que la Inspección General de Justicia “actuó sin jurisdicción ni competencia, ya que la AFA cambió legalmente de jurisdicción en octubre de 2024, pasando a la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, circunstancia certificada por el propio organismo que dirige el denunciado".

En tanto, desde la IJG cuestionan el balance de los años 2023 y 2024 presentado luego del Mundial de Qatar 2022, donde la selección argentina se consagró campeona del mundo y que le habría generado una cantidad extraordinaria de ingresos por contratos internacionales, premios, marcas, sponsors, derechos de televisión y otros aportes de la Conmebol y la FIFA. De acuerdo con el organismo, el informe presentado por la AFA no presenta el nivel de detalle que debería tener para una asociación civil que manejó ese importante flujo de dinero.

Temas

Te puede interesar