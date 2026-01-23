Contragolpe: Tapia denunció al jefe de la IGJ por "abuso de autoridad"

Según el letrado, el titular de la IGJ “anticipó en radios, canales de TV y diarios supuestas irregularidades, montos y medidas coercitivas cuando el procedimiento administrativo aún no existía jurídicamente”, y “amenazó públicamente con sanciones, veedores e intervenciones, utilizando el cargo como herramienta de presión y condicionamiento”.

Por otra parte, Dalbón aseguró que la Inspección General de Justicia “actuó sin jurisdicción ni competencia, ya que la AFA cambió legalmente de jurisdicción en octubre de 2024, pasando a la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, circunstancia certificada por el propio organismo que dirige el denunciado".

En tanto, desde la IJG cuestionan el balance de los años 2023 y 2024 presentado luego del Mundial de Qatar 2022, donde la selección argentina se consagró campeona del mundo y que le habría generado una cantidad extraordinaria de ingresos por contratos internacionales, premios, marcas, sponsors, derechos de televisión y otros aportes de la Conmebol y la FIFA. De acuerdo con el organismo, el informe presentado por la AFA no presenta el nivel de detalle que debería tener para una asociación civil que manejó ese importante flujo de dinero.