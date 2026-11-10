León XIV viaja a Córdoba y cerrará el día con una vigilia en Palermo

La actividad de la mañana está programada para las 10:00 con la celebración de la Santa Misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar. Posteriormente, el Santo Padre mantendrá una reunión pastoral a las 15:15 con la cúpula eclesiástica, sacerdotes, seminaristas y agentes de pastoral de la región en la histórica Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Tras completar las actividades previstas en suelo cordobés, la delegación emprenderá el vuelo de regreso hacia el Aeroparque Jorge Newbery a las 16:55. Para concluir la jornada en Buenos Aires, el papa León XIV se trasladará a las 20:15 hasta el Parque Tres de Febrero para liderar una gran vigilia de oración con jóvenes concentrados junto al Monumento a los Españoles, en Palermo.