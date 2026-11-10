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León XIV viaja a Córdoba y cerrará el día con una vigilia en Palermo

En la tercera jornada de su visita apostólica a la Argentina, el papa León XIV se trasladará este martes a la provincia de Córdoba para presidir una misa multitudinaria en la Escuela de Aviación Militar y mantener un encuentro con la comunidad religiosa local.

El papa León XIV afronta su tercer día de agenda oficial en la Argentina con una intensa comitiva territorial que incluirá su primer traslado hacia el interior del país. En las primeras horas de la mañana, el Pontífice volará hacia la provincia de Córdoba, donde una multitud de fieles se congregó en los alrededores del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) para participar del oficio religioso central.

La actividad de la mañana está programada para las 10:00 con la celebración de la Santa Misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar. Posteriormente, el Santo Padre mantendrá una reunión pastoral a las 15:15 con la cúpula eclesiástica, sacerdotes, seminaristas y agentes de pastoral de la región en la histórica Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Tras completar las actividades previstas en suelo cordobés, la delegación emprenderá el vuelo de regreso hacia el Aeroparque Jorge Newbery a las 16:55. Para concluir la jornada en Buenos Aires, el papa León XIV se trasladará a las 20:15 hasta el Parque Tres de Febrero para liderar una gran vigilia de oración con jóvenes concentrados junto al Monumento a los Españoles, en Palermo.

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  • 07.30: viaje del papa León XIV desde Buenos Aires hacia Córdoba.
  • 09.00: llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, en Córdoba.
  • 10.00: santa misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar.
  • 15.15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
  • 16.55: vuelo de regreso a Buenos Aires.
  • 18.10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires.
  • 20.15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

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