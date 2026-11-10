El papa León XIV afronta su tercer día de agenda oficial en la Argentina con una intensa comitiva territorial que incluirá su primer traslado hacia el interior del país. En las primeras horas de la mañana, el Pontífice volará hacia la provincia de Córdoba, donde una multitud de fieles se congregó en los alrededores del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) para participar del oficio religioso central.
León XIV viaja a Córdoba y cerrará el día con una vigilia en Palermo
En la tercera jornada de su visita apostólica a la Argentina, el papa León XIV se trasladará este martes a la provincia de Córdoba para presidir una misa multitudinaria en la Escuela de Aviación Militar y mantener un encuentro con la comunidad religiosa local.