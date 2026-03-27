CFK y Kicillof celebraron el fallo de YPF como una victoria de la soberanía

Cristina también lanzó un dardo diplomático al reconocer que la postura argentina fue respaldada por el gobierno de Estados Unidos, tanto bajo administraciones demócratas como republicanas, desmarcando el éxito judicial de la gestión actual de la Casa Rosada.

Kicillof contra el "operativo de los fondos buitre"

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof —quien fuera el ministro de Economía encargado de la expropiación— aseguró que el fallo "deja en evidencia años de mentiras". Para el mandatario provincial, las acusaciones de irregularidades técnicas no fueron más que una "operación" orquestada por sectores financieros extranjeros.

Defensa de la gestión: Kicillof sostuvo que los argumentos validados hoy por la Cámara son los mismos que el Estado defendió desde 2012.

Respuesta a Milei: Afirmó que la caracterización de la deuda como un error personal suyo fue una "construcción política" diseñada para cuestionar decisiones soberanas.

El motor de Vaca Muerta: El gobernador vinculó el éxito judicial con la realidad energética actual, señalando que sin la recuperación de YPF no existiría el superávit de divisas que hoy genera el yacimiento neuquino.

Ambos referentes coincidieron en que la recuperación de la mayoría accionaria de la firma fue la "palanca de desarrollo" necesaria para el presente económico del país. Cristina Kirchner cerró su mensaje con una nota de orgullo nacional, destacando que el desarrollo iniciado hace más de una década permite hoy un superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética.