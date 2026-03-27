"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > YPF

CFK y Kicillof celebraron el fallo de YPF como una victoria de la soberanía

La ex vicepresidenta y el gobernador bonaerense reivindicaron la nacionalización de 2012 tras el revés judicial a Burford Capital en Nueva York.

Tras el histórico fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que anuló la sentencia de USD 16.000 millones contra el Estado argentino, el kirchnerismo salió en bloque a capitalizar el resultado. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Axel Kicillof calificaron la decisión como una validación técnica y política de la estatización de la petrolera, subrayando que el proceso se realizó estrictamente "conforme a derecho".

Desde sus redes sociales, ambos dirigentes enviaron mensajes cargados de contenido estratégico, buscando desarticular las críticas que el presidente Javier Milei lanzó sobre lo que suele denominar el "impuesto Kicillof".

Cristina Kirchner: "La Constitución está por encima de los estatutos"

La ex mandataria centró su análisis en la jerarquía jurídica, celebrando que el tribunal neoyorquino aceptara el argumento central de la defensa argentina: que los estatutos de una sociedad anónima no pueden estar por encima de la Constitución Nacional de un Estado soberano. "Mis felicitaciones al staff de abogados por haber sostenido que las disposiciones de una sociedad no prevalecen sobre el ordenamiento jurídico de un país. Es, nada más ni nada menos, que reconocer la soberanía de los Estados", afirmó la ex presidenta.

Te puede interesar...

Cristina también lanzó un dardo diplomático al reconocer que la postura argentina fue respaldada por el gobierno de Estados Unidos, tanto bajo administraciones demócratas como republicanas, desmarcando el éxito judicial de la gestión actual de la Casa Rosada.

Kicillof contra el "operativo de los fondos buitre"

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof —quien fuera el ministro de Economía encargado de la expropiación— aseguró que el fallo "deja en evidencia años de mentiras". Para el mandatario provincial, las acusaciones de irregularidades técnicas no fueron más que una "operación" orquestada por sectores financieros extranjeros.

  • Defensa de la gestión: Kicillof sostuvo que los argumentos validados hoy por la Cámara son los mismos que el Estado defendió desde 2012.

  • Respuesta a Milei: Afirmó que la caracterización de la deuda como un error personal suyo fue una "construcción política" diseñada para cuestionar decisiones soberanas.

  • El motor de Vaca Muerta: El gobernador vinculó el éxito judicial con la realidad energética actual, señalando que sin la recuperación de YPF no existiría el superávit de divisas que hoy genera el yacimiento neuquino.

Ambos referentes coincidieron en que la recuperación de la mayoría accionaria de la firma fue la "palanca de desarrollo" necesaria para el presente económico del país. Cristina Kirchner cerró su mensaje con una nota de orgullo nacional, destacando que el desarrollo iniciado hace más de una década permite hoy un superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética.

Temas

Te puede interesar