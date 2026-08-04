Caso Agostina Vega: la querella pidió detener a la madre y a la hermana de Barrelier

Ahora será el fiscal Raúl Garzón quien deberá resolver si hace lugar o no a la solicitud de la querella.

En paralelo, Alaniz indicó que continúan realizándose nuevas medidas de prueba para avanzar en el esclarecimiento del femicidio, ocurrido a fines de mayo, cuando el cuerpo de la adolescente fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

Hasta el momento, la causa tiene cuatro personas detenidas. Además de Barrelier, permanecen arrestados Osvaldo Fassetta, de 47 años; Soledad Andreani, acusada de haber facilitado el Ford Ka negro utilizado por el principal sospechoso; y Marianela Palmero, actual pareja del principal sospechoso.

Fassetta, Andreani y Palmero están acusados de encubrimiento agravado, mientras que Barrelier enfrenta una imputación por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, figura que encuadra el delito como femicidio.

En cuanto a su situación procesal, Barrelier y Fassetta permanecen alojados en el penal de Cruz del Eje, donde se encuentran aislados del resto de la población carcelaria. Por su parte, Palmero y Andreani cumplen prisión preventiva en otro establecimiento penitenciario.