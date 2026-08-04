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Caso Agostina Vega: la querella pidió detener a la madre y a la hermana de Barrelier

Los abogados del padre de la adolescente asesinada solicitaron además el arresto de tres personas que vivían en la casa del sospechoso. Ahora el fiscal Raúl Garzón deberá resolver si hace lugar al planteo

Los abogados que representan a Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años brutalmente asesinada en Córdoba, solicitaron este miércoles la detención de la madre y una hermana de Claudio Barrelier, señalado como el presunto autor del femicidio.

La abogada querellante Fernanda Alaniz confirmó que, junto a su colega Gino Torreani, presentó el pedido ante la Justicia. Además de los familiares de Barrelier, también requirieron el arresto de los tres inquilinos que vivían en la vivienda ubicada sobre la calle Juan del Campillo al 878, en el barrio cordobés Cofico.

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Ahora será el fiscal Raúl Garzón quien deberá resolver si hace lugar o no a la solicitud de la querella.

En paralelo, Alaniz indicó que continúan realizándose nuevas medidas de prueba para avanzar en el esclarecimiento del femicidio, ocurrido a fines de mayo, cuando el cuerpo de la adolescente fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

Hasta el momento, la causa tiene cuatro personas detenidas. Además de Barrelier, permanecen arrestados Osvaldo Fassetta, de 47 años; Soledad Andreani, acusada de haber facilitado el Ford Ka negro utilizado por el principal sospechoso; y Marianela Palmero, actual pareja del principal sospechoso.

Fassetta, Andreani y Palmero están acusados de encubrimiento agravado, mientras que Barrelier enfrenta una imputación por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, figura que encuadra el delito como femicidio.

En cuanto a su situación procesal, Barrelier y Fassetta permanecen alojados en el penal de Cruz del Eje, donde se encuentran aislados del resto de la población carcelaria. Por su parte, Palmero y Andreani cumplen prisión preventiva en otro establecimiento penitenciario.

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