El dólar blue mantuvo este martes la tendencia bajista con la que comenzó la semana en San Juan. La cotización informal retrocedió $10 respecto del lunes y cerró a $1.570 para la venta y $1.470 para la compra.
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Nueva baja del dólar blue en San Juan: así cerró la cotización este martes
El dólar blue volvió a bajar este martes en San Juan y cerró a $1.570 para la venta, tras retroceder otros $10. En apenas dos días, la cotización informal acumuló una caída de $30.