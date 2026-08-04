Nueva baja del dólar blue en San Juan: así cerró la cotización este martes

De esta manera, la divisa acumuló una baja de $30 en apenas dos ruedas, luego de haber cedido $20 en el inicio de la semana. En la City porteña, el comportamiento fue similar. El dólar blue cayó un 0,70% y finalizó la jornada a $1.545 para la venta y $1.525 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación se mantuvo sin cambios y cerró a $1.515 para la venta y $1.465 para la compra. En tanto, el dólar tarjeta finalizó la jornada en $1.969,50 para la venta.