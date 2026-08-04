Los restos de un cohete Falcon 9 de SpaceX impactarán este miércoles contra la superficie de la Luna luego de permanecer más de un año en el espacio. El choque, que ocurrirá de forma accidental, será monitoreado por la NASA y especialistas internacionales, ya que representa una oportunidad poco habitual para la investigación científica.
Un cohete de SpaceX se estrellará contra la Luna: cuándo ocurrirá y qué provocará
La etapa superior de un Falcon 9, lanzado en 2025, impactará este miércoles contra la Luna tras quedar a la deriva. La colisión será seguida por la NASA y astrónomos, que aprovecharán el hecho para obtener información clave sobre el suelo lunar.