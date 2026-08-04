Balas, persecución y detenidos: secuestraron armas en una violenta gresca

Tras una persecución y un forcejeo, los uniformados lograron interceptarla y descubrieron que debajo del niño ocultaba una pistola Bersa calibre 9 milímetros, con la numeración limada, un cargador y 14 proyectiles. El menor fue entregado inmediatamente a un familiar que se hizo presente en el lugar.

Intentó impedir el procedimiento y terminó detenido con un revólver

Mientras continuaba el operativo, un hombre se presentó en el lugar e intentó obstaculizar el accionar policial. Los efectivos lograron reducirlo y, durante la requisa, secuestraron de entre sus prendas un revólver Taurus calibre .38 Especial, cargado con cinco proyectiles.

Ya en la Subcomisaría Santa Lucía Este, durante una requisa más exhaustiva a la mujer, los policías encontraron una bolsa con cinco proyectiles calibre 9 milímetros y dos proyectiles calibre .22 Largo.

Armas y municiones secuestradas

Durante el procedimiento la Policía secuestró: pistola Bersa calibre 9 mm con numeración limada, un cargador y 14 proyectiles; revólver Taurus calibre 38, con cinco proyectiles; cinco proyectiles calibre 9 mm; dos proyectiles calibre 22 largo; dispositivo electrónico tipo "huevito" marca Motek y una manta de color rosa.

Por disposición de la UFI de Flagrancia, se inició el procedimiento especial correspondiente y quedaron detenidos una mujer de 22 años, domiciliada en el barrio Colón II de Santa Lucía, y un hombre de 28 años, con domicilio en Villa Juan 23, departamento Chimbas. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación sobre el violento episodio.