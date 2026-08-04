Terminó el allanamiento en la casa de Facundo Moyano y Candela Arizaga recibió el alta médica

En paralelo, la causa registró otra novedad: Candela Arizaga recibió el alta médica. La influencer de 23 años fue externada del Hospital Pirovano luego de que se le practicaran los estudios protocolares correspondientes, según confirmaron fuentes de la cartera sanitaria.

La investigación comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre una joven que corría semidesnuda por la vía pública en el barrio porteño de Belgrano. A partir de esa denuncia se desplegó un operativo que derivó en la detención del exdiputado y en el inicio de una causa judicial.

Con el correr de las horas, el expediente incorporó nuevos testimonios, registros de cámaras de seguridad y distintos elementos de prueba para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada. La Fiscalía continúa analizando las evidencias reunidas para determinar la secuencia de los hechos y definir los próximos pasos de una investigación que sigue en pleno desarrollo.