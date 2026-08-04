La investigación que tiene como protagonista a Facundo Moyano sumó este martes nuevos avances. Luego de casi dos horas de trabajo, finalizó el allanamiento en el domicilio del dirigente sindical, una medida ordenada por la Justicia en el marco de la causa en la que se lo investiga por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un con de violencia de género.
Terminó el allanamiento en la casa de Facundo Moyano y Candela Arizaga recibió el alta médica
El procedimiento judicial se extendió durante unas dos horas. El dirigente sindical continúa detenido, mientras la influencer fue dada de alta del Hospital Pirovano.