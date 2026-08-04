"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > allanamiento

Terminó el allanamiento en la casa de Facundo Moyano y Candela Arizaga recibió el alta médica

El procedimiento judicial se extendió durante unas dos horas. El dirigente sindical continúa detenido, mientras la influencer fue dada de alta del Hospital Pirovano.

La investigación que tiene como protagonista a Facundo Moyano sumó este martes nuevos avances. Luego de casi dos horas de trabajo, finalizó el allanamiento en el domicilio del dirigente sindical, una medida ordenada por la Justicia en el marco de la causa en la que se lo investiga por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un con de violencia de género.

El procedimiento concluyó sin que, por el momento, trascendieran detalles sobre los elementos secuestrados o el resultado de las tareas realizadas por los efectivos de la Policía de la Ciudad. Ahora, la Justicia analizará el material obtenido para definir las próximas medidas de la investigación.

Mientras tanto, Moyano permanece alojado en la Alcaidía Comunal 4, ubicada sobre la avenida Montes de Oca, a disposición de la Justicia.

Te puede interesar...

En paralelo, la causa registró otra novedad: Candela Arizaga recibió el alta médica. La influencer de 23 años fue externada del Hospital Pirovano luego de que se le practicaran los estudios protocolares correspondientes, según confirmaron fuentes de la cartera sanitaria.

La investigación comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre una joven que corría semidesnuda por la vía pública en el barrio porteño de Belgrano. A partir de esa denuncia se desplegó un operativo que derivó en la detención del exdiputado y en el inicio de una causa judicial.

Con el correr de las horas, el expediente incorporó nuevos testimonios, registros de cámaras de seguridad y distintos elementos de prueba para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada. La Fiscalía continúa analizando las evidencias reunidas para determinar la secuencia de los hechos y definir los próximos pasos de una investigación que sigue en pleno desarrollo.

Temas

Te puede interesar