Crecen las denuncias por grooming y activan un plan para concientizar en las escuelas

El programa se desarrollará junto al Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC), perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, un organismo especializado en delitos informáticos y ciberseguridad. Además, contará con la participación de TikTok Argentina, en el marco de acciones destinadas a promover una ciudadanía digital responsable.

Como parte de la propuesta, especialistas de OCEDIC brindarán charlas presenciales dirigidas a estudiantes de escuelas provinciales y preuniversitarias. Durante los encuentros se abordarán temas como el grooming, el ciberbullying y la huella digital, con el propósito de que los adolescentes puedan identificar conductas de riesgo y adoptar hábitos seguros al navegar por internet.

Desde el Ministerio Público destacaron que la prevención es una herramienta clave para enfrentar este tipo de delitos y remarcaron que el trabajo conjunto con el sistema educativo también busca fortalecer el rol de docentes y familias, promoviendo entornos digitales más seguros para niñas, niños y adolescentes.