El crecimiento de las denuncias por grooming en San Juan encendió las alarmas y motivó la puesta en marcha de un programa integral de prevención que llegará a escuelas secundarias de toda la provincia.
Crecen las denuncias por grooming y activan un plan para concientizar en las escuelas
El Ministerio Público y el Ministerio de Educación lanzarán un programa integral de prevención del grooming destinado a estudiantes de Nivel Secundario. La iniciativa surge ante el fuerte incremento de denuncias registrado en la provincia y busca promover un uso seguro de las tecnologías.