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Crecen las denuncias por grooming y activan un plan para concientizar en las escuelas

El Ministerio Público y el Ministerio de Educación lanzarán un programa integral de prevención del grooming destinado a estudiantes de Nivel Secundario. La iniciativa surge ante el fuerte incremento de denuncias registrado en la provincia y busca promover un uso seguro de las tecnologías.

El crecimiento de las denuncias por grooming en San Juan encendió las alarmas y motivó la puesta en marcha de un programa integral de prevención que llegará a escuelas secundarias de toda la provincia.

La iniciativa es impulsada en conjunto por el Ministerio Público y el Ministerio de Educación, con el objetivo de brindar herramientas para detectar situaciones de riesgo, prevenir este delito y fomentar un uso responsable de las redes sociales y las plataformas digitales.

La decisión responde a una realidad que preocupa a las autoridades. Mientras que durante 2024 se registraron apenas 9 causas, en 2025 las denuncias aumentaron a 75. En tanto, hasta julio de 2026 ya ingresaron 69 casos, una cifra que proyecta más de 158 denuncias al finalizar el año, lo que representaría un incremento superior al 110% respecto del año anterior.

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El programa se desarrollará junto al Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC), perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, un organismo especializado en delitos informáticos y ciberseguridad. Además, contará con la participación de TikTok Argentina, en el marco de acciones destinadas a promover una ciudadanía digital responsable.

Como parte de la propuesta, especialistas de OCEDIC brindarán charlas presenciales dirigidas a estudiantes de escuelas provinciales y preuniversitarias. Durante los encuentros se abordarán temas como el grooming, el ciberbullying y la huella digital, con el propósito de que los adolescentes puedan identificar conductas de riesgo y adoptar hábitos seguros al navegar por internet.

Desde el Ministerio Público destacaron que la prevención es una herramienta clave para enfrentar este tipo de delitos y remarcaron que el trabajo conjunto con el sistema educativo también busca fortalecer el rol de docentes y familias, promoviendo entornos digitales más seguros para niñas, niños y adolescentes.

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