Bullrich confirmó su candidatura al Senado para "blindar las reformas"

La funcionaria también lanzó fuertes críticas a sus adversarios políticos: “Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”.

El respaldo de Milei

El presidente Javier Milei celebró la noticia en redes sociales: “VAAAAAAAAMOOOOOO...!!! Grande, Patricia Bullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas...”.

Bullrich le respondió con un mensaje de unidad: “Vamos por las reformas que faltan y blindar lo que ya tenemos. VLLC, Presidente!”.

El guiño previo de Francos

La eventual candidatura de Bullrich ya había sido anticipada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien semanas atrás señaló que su buena gestión en Seguridad la posicionaba como una figura clave para disputar un cargo legislativo y proyectarse a la jefatura de Gobierno porteña o incluso a una fórmula presidencial en 2027.

Un objetivo político clave

Con su postulación, Bullrich se convierte en una de las cartas fuertes de LLA para reforzar la presencia en el Congreso y garantizar la aprobación de reformas estructurales. Su candidatura también se enmarca en la ofensiva política del oficialismo bajo un lema repetido en cada acto: “kirchnerismo nunca más”.