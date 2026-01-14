La provincia de Chubut enfrenta una grave emergencia por incendios que ya devastaron más de 14 mil hectáreas. En respuesta, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) desplegó un operativo que alcanzó su mayor magnitud con la participación de 659 brigadistas dedicados a la extinción de las llamas.
Aviones hidrantes y brigadistas, claves en la lucha contra los incendios en Chubut
En la zona cercana al Lago Epuyén, los aviones hidrantes realizan maniobras especializadas para apagar las llamas, mientras que helicópteros suspenden su actividad por fuertes vientos de hasta 87 km/h.