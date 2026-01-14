"
Aviones hidrantes y brigadistas, claves en la lucha contra los incendios en Chubut

En la zona cercana al Lago Epuyén, los aviones hidrantes realizan maniobras especializadas para apagar las llamas, mientras que helicópteros suspenden su actividad por fuertes vientos de hasta 87 km/h.

La provincia de Chubut enfrenta una grave emergencia por incendios que ya devastaron más de 14 mil hectáreas. En respuesta, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) desplegó un operativo que alcanzó su mayor magnitud con la participación de 659 brigadistas dedicados a la extinción de las llamas.

En las inmediaciones del Lago Epuyén, una de las áreas más afectadas, se observa el uso de aviones hidrantes que extraen agua del lago para arrojarla sobre los focos activos. Estas aeronaves realizan una maniobra precisa: descienden rápidamente hacia la superficie del lago, recolectan el agua en sus tanques internos y ascienden para descargar el líquido sobre la zona incendiada.

Lisandro Núñez, instructor de hidroavión, explicó que la toma de agua se realiza mediante unos scoopers en la base de los flotadores, que en apenas 8 segundos recogen 3 mil litros. "La maniobra es quirúrgica, los pilotos que están avocados a la lucha contra el fuego son pilotos muy capacitados y muy entrenados. Están avocados a esta disciplina puntual y específica de apagar incendios", detalló Núñez, destacando la complejidad y precisión requerida.

La coordinación entre brigadistas y aviadores es clave para determinar el momento exacto en que se debe descargar el agua. Los equipos de tierra y las aeronaves que orbitan la zona guían a los pilotos para maximizar la efectividad del operativo.

Por otro lado, la actividad de los helicópteros hidrantes está suspendida temporalmente debido a condiciones climáticas adversas. En la región se registran ráfagas de viento que alcanzan hasta 87 km/h, lo que imposibilita el uso seguro de esta técnica durante las últimas horas.

Además de su función en la extinción del fuego, los helicópteros son esenciales para transportar a los brigadistas desde áreas planas hacia las zonas incendiadas, facilitando su trabajo directo en el terreno.

