Aviones hidrantes y brigadistas, claves en la lucha contra los incendios en Chubut

En las inmediaciones del Lago Epuyén, una de las áreas más afectadas, se observa el uso de aviones hidrantes que extraen agua del lago para arrojarla sobre los focos activos. Estas aeronaves realizan una maniobra precisa: descienden rápidamente hacia la superficie del lago, recolectan el agua en sus tanques internos y ascienden para descargar el líquido sobre la zona incendiada.

Lisandro Núñez, instructor de hidroavión, explicó que la toma de agua se realiza mediante unos scoopers en la base de los flotadores, que en apenas 8 segundos recogen 3 mil litros. "La maniobra es quirúrgica, los pilotos que están avocados a la lucha contra el fuego son pilotos muy capacitados y muy entrenados. Están avocados a esta disciplina puntual y específica de apagar incendios", detalló Núñez, destacando la complejidad y precisión requerida.