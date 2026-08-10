Ascienden a 22 los fallecidos por el terremoto en Colombia

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, reportó tres personas muertas y graves daños en edificaciones. "La situación es bien difícil", afirmó a la radio local.

En Buenaventura, el principal puerto de Colombia sobre el Océano Pacífico, la alcaldía local reportó una persona fallecida.

La gubernamental Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que no existe amenaza de tsunami en la costa pacífica de Colombia después del sismo.

Heridos y edificios dañados

La ciudad más afectada hasta el momento es Quibdó, capital del departamento de Chocó y una de las localidades más cercanas al epicentro. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba confirmó que el terremoto dejó personas heridas y provocó graves daños en distintas edificaciones.

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones", escribió la mandataria provincial en su cuenta de X.

La funcionaria agregó que equipos de emergencia ya comenzaron las inspecciones para elaborar un primer informe oficial sobre el impacto del terremoto.

Así quedó la Catedral de Manizales tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes.

Evacuaciones en Bogotá y otras ciudades

El sismo también generó escenas de preocupación en Bogotá, donde cientos de personas abandonaron edificios, oficinas y viviendas para resguardarse en espacios abiertos.

Las evacuaciones preventivas se replicaron en otras ciudades como Cali, Pereira y Manizales, donde el movimiento también fue percibido con intensidad.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a trabajadores, estudiantes y vecinos reunidos en las calles mientras las autoridades verificaban el estado de las construcciones.