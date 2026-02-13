Nuevo DNI contactless: qué permite y cuánto sale tramitarlo

image

Además, el nuevo DNI está fabricado en policarbonato, un material más resistente, con datos grabados mediante tecnología láser que dificulta alteraciones o falsificaciones. También incluye un código QR para validación rápida.

Desde el Ejecutivo aclararon que no será obligatorio renovarlo si el documento actual está vigente. Ambos formatos convivirán durante varios años en una transición gradual.

Validación desde el celular

Uno de los aspectos más relevantes es la posibilidad de validar la identidad acercando el DNI a un celular con lector NFC. A través de aplicaciones oficiales o sistemas habilitados, el dispositivo podrá confirmar la autenticidad del documento sin necesidad de consultar bases externas.

El sistema combina cifrado de datos y protocolos de acceso restringido, con el objetivo de reducir riesgos de fraude y suplantación de identidad en un contexto de creciente digitalización de trámites.

Según informó el RENAPER, la tecnología aplicada cumple estándares internacionales recomendados para documentos de viaje.

Cuánto cuesta el DNI en 2026

Desde febrero rigen los nuevos valores para tramitar el documento:

DNI Regular: $7.500

DNI Exprés: $18.500 (entrega en 96 horas hábiles)

DNI 24 Horas: $29.500

DNI al Instante: $40.500

DNI para extranjeros: $14.000

Se mantienen excepciones sin costo para recién nacidos (hasta los 6 meses) y la primera rectificación de identidad de género. El trámite se inicia de manera digital, generalmente a través de la aplicación Mi Argentina, y luego se completa de forma presencial.

Por qué se introdujo el cambio

La actualización responde al aumento sostenido de trámites online y a la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación de identidad ante el crecimiento del fraude documental. El nuevo sistema busca que el propio documento actúe como fuente confiable de validación, reduciendo la exposición de datos sensibles.

El lanzamiento del DNI electrónico, junto con la actualización del pasaporte argentino, marca una etapa de modernización tecnológica en el sistema de identificación nacional.