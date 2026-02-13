Nuevo DNI contactless: qué permite y cuánto sale tramitarlo
El Gobierno lanzó el nuevo DNI electrónico con chip NFC, que permite validar identidad desde el celular. No es obligatorio y el trámite común cuesta $7.500. "Queremos un DNI que sea imposible de falsificar" dijo el presidente Milei.
Argentina comenzó a implementar el nuevo DNI electrónico con chip sin contacto, una actualización que apunta a reforzar la seguridad documental y agilizar trámites digitales. La puesta en marcha inició el 1° de febrero, tras la presentación oficial encabezada por el presidente Javier Milei.
El documento incorpora un chip NFC (Near Field Communication), tecnología utilizada en tarjetas bancarias y en la SUBE, que permite intercambiar información a corta distancia sin necesidad de contacto físico ni inserción en un lector.
Qué cambia con el nuevo DNI
El cambio central es la incorporación del chip electrónico, que almacena los datos del titular de manera encriptada. Esto implica que la información no puede leerse en texto plano y solo es accesible para sistemas habilitados.
Además, el nuevo DNI está fabricado en policarbonato, un material más resistente, con datos grabados mediante tecnología láser que dificulta alteraciones o falsificaciones. También incluye un código QR para validación rápida.
Desde el Ejecutivo aclararon que no será obligatorio renovarlo si el documento actual está vigente. Ambos formatos convivirán durante varios años en una transición gradual.
Validación desde el celular
Uno de los aspectos más relevantes es la posibilidad de validar la identidad acercando el DNI a un celular con lector NFC. A través de aplicaciones oficiales o sistemas habilitados, el dispositivo podrá confirmar la autenticidad del documento sin necesidad de consultar bases externas.
El sistema combina cifrado de datos y protocolos de acceso restringido, con el objetivo de reducir riesgos de fraude y suplantación de identidad en un contexto de creciente digitalización de trámites.
Según informó el RENAPER, la tecnología aplicada cumple estándares internacionales recomendados para documentos de viaje.
Cuánto cuesta el DNI en 2026
Desde febrero rigen los nuevos valores para tramitar el documento:
DNI Regular: $7.500
DNI Exprés: $18.500 (entrega en 96 horas hábiles)
DNI 24 Horas: $29.500
DNI al Instante: $40.500
DNI para extranjeros: $14.000
Se mantienen excepciones sin costo para recién nacidos (hasta los 6 meses) y la primera rectificación de identidad de género. El trámite se inicia de manera digital, generalmente a través de la aplicación Mi Argentina, y luego se completa de forma presencial.
Por qué se introdujo el cambio
La actualización responde al aumento sostenido de trámites online y a la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación de identidad ante el crecimiento del fraude documental. El nuevo sistema busca que el propio documento actúe como fuente confiable de validación, reduciendo la exposición de datos sensibles.
El lanzamiento del DNI electrónico, junto con la actualización del pasaporte argentino, marca una etapa de modernización tecnológica en el sistema de identificación nacional.