Armas en cárceles, robos y fraude: qué conductas quiere incorporar el Código Penal

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Nuevos delitos que se buscan incorporar

El proyecto contempla la incorporación de nueve figuras delictivas que, según el Gobierno, hoy no cuentan con una regulación específica clara:

Estafas piramidales

Delitos migratorios vinculados a irregularidades

Modalidad conocida como “viudas negras”

Salideras bancarias

Entraderas en viviendas

Robos cometidos por motochorros

Daño o maltrato animal

Tenencia o ingreso de armas en cárceles

Picadas ilegales en la vía pública image

Desde el Ejecutivo sostienen que estas conductas son frecuentes, pero la falta de tipificación específica dificulta su abordaje judicial y la aplicación de sanciones proporcionales.

Endurecimiento de penas

Además, la reforma propone agravar sanciones en delitos ya contemplados por la ley. Entre los principales ejes se destacan:

Incumplimiento de deberes alimentarios

Grooming

Abuso sexual infantil

Actividades vinculadas a cuidacoches informales

El objetivo es aumentar las penas y limitar beneficios como la libertad condicional en determinados casos, bajo el argumento de que las sanciones actuales no reflejan la gravedad de estos hechos.

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Un proyecto que retoma iniciativas previas

La propuesta toma como base un borrador impulsado en 2025 durante la gestión del exministro Mariano Cúneo Libarona, que no llegó a tratarse en el Congreso. Aquel proyecto planteaba una reforma integral del sistema penal, con ampliación de delitos y endurecimiento general de penas.

Tras cambios en el equipo de Justicia, esa iniciativa quedó en suspenso, aunque ahora será utilizada como insumo técnico para la nueva propuesta.

Doble estrategia legislativa

El plan oficial se estructura en dos etapas. Por un lado, avanzar con reformas parciales que puedan aprobarse en el corto plazo. Por otro, desarrollar un nuevo Código Penal que reemplace definitivamente al actual.

Desde el Gobierno señalaron que este esquema busca evitar demoras legislativas y permitir la implementación inmediata de cambios en áreas consideradas urgentes.