Armas en cárceles, robos y fraude: qué conductas quiere incorporar el Código Penal
El Gobierno nacional presentó un paquete de reformas para endurecer penas e incorporar nuevos delitos, mientras avanza en la redacción de un Código Penal integral.
El Gobierno nacional presentó un proyecto para reformar el Código Penal vigente desde 1921, con el objetivo de actualizar la normativa y endurecer sanciones frente a nuevas modalidades delictivas. La iniciativa combina cambios inmediatos con la elaboración de un nuevo código integral.
El anuncio fue confirmado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tras una reunión con el presidente Javier Milei. Según se explicó, la estrategia apunta a dar respuestas rápidas en materia de seguridad mientras se trabaja en una reforma estructural de fondo.
En ese marco, el Ejecutivo prevé enviar al Congreso una serie de proyectos parciales que permitirán incorporar delitos actualmente no tipificados y agravar penas en casos considerados sensibles, sin esperar la sanción de un nuevo Código completo.
El proyecto contempla la incorporación de nueve figuras delictivas que, según el Gobierno, hoy no cuentan con una regulación específica clara:
Estafas piramidales
Delitos migratorios vinculados a irregularidades
Modalidad conocida como “viudas negras”
Salideras bancarias
Entraderas en viviendas
Robos cometidos por motochorros
Daño o maltrato animal
Tenencia o ingreso de armas en cárceles
Picadas ilegales en la vía pública
Desde el Ejecutivo sostienen que estas conductas son frecuentes, pero la falta de tipificación específica dificulta su abordaje judicial y la aplicación de sanciones proporcionales.
Endurecimiento de penas
Además, la reforma propone agravar sanciones en delitos ya contemplados por la ley. Entre los principales ejes se destacan:
Incumplimiento de deberes alimentarios
Grooming
Abuso sexual infantil
Actividades vinculadas a cuidacoches informales
El objetivo es aumentar las penas y limitar beneficios como la libertad condicional en determinados casos, bajo el argumento de que las sanciones actuales no reflejan la gravedad de estos hechos.
Un proyecto que retoma iniciativas previas
La propuesta toma como base un borrador impulsado en 2025 durante la gestión del exministro Mariano Cúneo Libarona, que no llegó a tratarse en el Congreso. Aquel proyecto planteaba una reforma integral del sistema penal, con ampliación de delitos y endurecimiento general de penas.
Tras cambios en el equipo de Justicia, esa iniciativa quedó en suspenso, aunque ahora será utilizada como insumo técnico para la nueva propuesta.
Doble estrategia legislativa
El plan oficial se estructura en dos etapas. Por un lado, avanzar con reformas parciales que puedan aprobarse en el corto plazo. Por otro, desarrollar un nuevo Código Penal que reemplace definitivamente al actual.
Desde el Gobierno señalaron que este esquema busca evitar demoras legislativas y permitir la implementación inmediata de cambios en áreas consideradas urgentes.