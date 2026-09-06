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Villarruel reclamó al Gobierno medidas que "permitan ahorrar a las familias"

La vicepresidenta tomó distancia del programa económico de Javier Milei al inaugurar la 74° Exposición Rural de Chivilcoy y reclamó mayor inversión en infraestructura.

Ante un auditorio compuesto principalmente por productores agropecuarios, Victoria Villarruel marcó distancia del rumbo económico de la gestión de Javier Milei. En su exposición, enfatizó la necesidad de implementar medidas que permitan mejorar el poder adquisitivo y fomentar el ahorro familiar.

"Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo", señaló la funcionaria. En esa línea, según lo informado por TN, expresó su expectativa de que la Casa Rosada "tome nota de esta necesidad" y remita los proyectos legislativos correspondientes al Congreso.

Villarruel estuvo acompañada en el escenario por el intendente local, Guillermo Britos, y por la presidenta de la Asociación Rural de Chivilcoy, Yamila Farrell. Durante el acto, insistió en que el desarrollo nacional requiere de políticas públicas orientadas de manera específica hacia cada territorio.

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Reclamos por infraestructura y empleo

La vicepresidenta se hizo eco de las demandas locales respecto a la falta de mantenimiento en caminos rurales, puentes, desagües, rutas y conectividad energética. Sobre esto, advirtió que el Estado "tampoco puede desatenderse de las condiciones necesarias para producir".

Asimismo, remarcó que la transformación social se consolida cuando la producción genera empleo genuino y salarios que permitan sostener a los hogares. "Ahí está la verdadera carrera de desarrollo: en la producción, el trabajo, el salario digno y la familia", puntualizó ante el sector rural.

Respaldar el arraigo joven

En otro tramo de su discurso, la titular del Senado subrayó la importancia de generar oportunidades de estudio y empleo para los jóvenes en sus localidades de origen. De este modo, planteó la necesidad de evitar la migración obligada hacia los grandes centros urbanos del país.

Este posicionamiento público expone nuevamente las diferencias de criterio de la vicepresidenta con la conducción económica oficial, en un contexto de tensiones internas recurrentes. El escenario político se reconfigura de cara a los próximos debates legislativos, donde el financiamiento y la producción agraria continuarán bajo discusión.

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