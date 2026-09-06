Villarruel reclamó al Gobierno medidas que "permitan ahorrar a las familias"

Reclamos por infraestructura y empleo

La vicepresidenta se hizo eco de las demandas locales respecto a la falta de mantenimiento en caminos rurales, puentes, desagües, rutas y conectividad energética. Sobre esto, advirtió que el Estado "tampoco puede desatenderse de las condiciones necesarias para producir".

Asimismo, remarcó que la transformación social se consolida cuando la producción genera empleo genuino y salarios que permitan sostener a los hogares. "Ahí está la verdadera carrera de desarrollo: en la producción, el trabajo, el salario digno y la familia", puntualizó ante el sector rural.

Respaldar el arraigo joven

En otro tramo de su discurso, la titular del Senado subrayó la importancia de generar oportunidades de estudio y empleo para los jóvenes en sus localidades de origen. De este modo, planteó la necesidad de evitar la migración obligada hacia los grandes centros urbanos del país.

Este posicionamiento público expone nuevamente las diferencias de criterio de la vicepresidenta con la conducción económica oficial, en un contexto de tensiones internas recurrentes. El escenario político se reconfigura de cara a los próximos debates legislativos, donde el financiamiento y la producción agraria continuarán bajo discusión.