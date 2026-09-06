El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez, quien está acusado de haber asesinado a Cristian Díaz en 2018, se reanuda mañana con la presencia del músico en el Tribunal. Esto ocurre luego de que la última audiencia tuviera que ser suspendida por una descompensación que llevó a su traslado al Hospital Fernández.
Se ranuda el juicio a Pity Álvarez tras su descompensación en la última audiencia
El juicio por el crimen de Cristian Díaz se retoma el 7 de septiembre con Pity presente en el Tribunal. La última audiencia se suspendió debido a su traslado al Hospital Fernández.