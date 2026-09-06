Se ranuda el juicio a Pity Álvarez tras su descompensación en la última audiencia

Según fuentes del caso, el debate oral se retomará el lunes 7 de septiembre, a partir de las 10.30 hs. en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Álvarez estará presente en la sala, como lo ha estado en las sesiones anteriores.

La audiencia del pasado miércoles 2 de septiembre se vio interrumpida debido a que Pity sufrió una descompensación, lo que motivó que las autoridades judiciales solicitaran la intervención del sistema de emergencias.