18 mil inscriptos: el debate por la Ley de Glaciares podría durar medio año

En principio, se fijaron dos jornadas de debate para los días 25 y 26 de marzo, en el horario de 10 a 19. La primera jornada será presencial en el Congreso, mientras que la segunda se realizará de manera virtual para facilitar la participación de ciudadanos y especialistas desde distintos puntos del país.

Sin embargo, ante la magnitud de inscriptos, sectores de la oposición ya solicitaron ampliar la cantidad de jornadas. Argumentan que, de no hacerlo, la instancia de participación podría quedar reducida a una formalidad y abrir la puerta a cuestionamientos judiciales.

image

El pedido fue impulsado por legisladores de distintos bloques, entre ellos Sabrina Selva de Unión por la Patria, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica ARI, y María Inés Zigarán del espacio Provincias Unidas.

En el documento presentado ante las comisiones sostuvieron que “un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización”.

Además, remarcaron que el debate requiere “estándares particularmente exigentes de deliberación pública”, garantizando la participación de la ciudadanía, la comunidad científica, organizaciones sociales y actores territoriales involucrados.

image

Qué propone la reforma

El proyecto que se discute plantea modificar el alcance de la normativa vigente, limitando la protección únicamente a glaciares y zonas periglaciales que funcionen como reservas estratégicas de agua o áreas de recarga de cuencas.

Con ese cambio, las provincias tendrían mayor autonomía para determinar qué territorios deben ser protegidos a partir de estudios técnicos propios y podrían intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares.

La propuesta modifica así la Ley 26.639, que establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar, considerados reservas estratégicas de recursos hídricos.

image

Inscripción abierta

Las personas interesadas en participar de la audiencia pública podrán inscribirse hasta el 20 de marzo en el Registro de Participantes habilitado por la Cámara de Diputados.

La inscripción puede realizarse de manera presencial en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en el primer piso del Anexo C del Congreso, o de forma virtual a través de un formulario disponible en la página oficial.

Además de las exposiciones orales —limitadas a cinco minutos— los participantes podrán presentar ponencias escritas de hasta diez carillas, que deberán enviarse antes de esa misma fecha.

Mientras tanto, el interés social y político que generó la reforma ya empieza a modificar los tiempos del Congreso. Lo que inicialmente se proyectaba como un tratamiento rápido podría transformarse en uno de los debates ambientales más extensos de los últimos años en el Parlamento argentino.