Con dos goles de pelota parada, Estudiantes le ganó 2-1 a Boca

El Xeneize tuvo en Agustín Marchesín a su principal sostén en el primer tiempo, con atajadas clave que evitaron una diferencia mayor, aunque no logró sostener el envión tras el segundo gol del Pincha.

En el complemento, Boca mostró una leve mejoría desde el empuje y el desorden. A los 36 minutos, Exequiel Zeballos descontó tras una asistencia de Gonzalo Gelini y le puso suspenso al cierre.

En los minutos finales, el equipo visitante fue en busca del empate y estuvo cerca de lograrlo, pero se encontró con una respuesta firme del arquero local que sostuvo la victoria del conjunto platense.

Con este resultado, Boca quedó con 3 puntos en el torneo y buscará recuperarse cuando reciba a Newell’s en La Bombonera, el domingo 1 de febrero a las 19:15. Estudiantes, en tanto, consiguió su primer triunfo en el certamen y visitará a Defensa y Justicia el lunes a las 17:30.