Con dos goles de pelota parada, Estudiantes le ganó 2-1 a Boca

Estudiantes golpeó de cabeza por duplicado y pudo haber goleado, pero Boca descontó sobre el final y estuvo cerca del empate.

Boca fue superado con claridad por Estudiantes de La Plata y perdió 2 a 1 en el estadio Jorge Luis Hirschi, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El equipo local marcó diferencias en la primera parte y se fue al descanso con una ventaja contundente. Santiago Núñez, a los 28 minutos, abrió el marcador tras un centro preciso desde la izquierda, y Leandro González Pirez amplió a los 39, con un cabezazo a quemarropa luego de una pelota parada.

Durante gran parte del encuentro, Estudiantes fue superior en todos los sectores del campo. Boca sintió la falta de peso ofensivo y apostó a un esquema con varios juveniles, en un contexto marcado por bajas importantes en ataque.

El Xeneize tuvo en Agustín Marchesín a su principal sostén en el primer tiempo, con atajadas clave que evitaron una diferencia mayor, aunque no logró sostener el envión tras el segundo gol del Pincha.

En el complemento, Boca mostró una leve mejoría desde el empuje y el desorden. A los 36 minutos, Exequiel Zeballos descontó tras una asistencia de Gonzalo Gelini y le puso suspenso al cierre.

En los minutos finales, el equipo visitante fue en busca del empate y estuvo cerca de lograrlo, pero se encontró con una respuesta firme del arquero local que sostuvo la victoria del conjunto platense.

Con este resultado, Boca quedó con 3 puntos en el torneo y buscará recuperarse cuando reciba a Newell’s en La Bombonera, el domingo 1 de febrero a las 19:15. Estudiantes, en tanto, consiguió su primer triunfo en el certamen y visitará a Defensa y Justicia el lunes a las 17:30.

