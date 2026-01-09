Yanina Latorre volvió a sacudir las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) y esta vez el foco estuvo puesto en un cruce que muchos esperaban desde hace tiempo: su cara a cara con Maru Botana. La panelista, que se sumó temporalmente al certamen para reemplazar a Maxi López, protagonizó un tenso ida y vuelta con la pastelera durante la noche de beneficios, frente a Wanda Nara y todos los participantes.
Yanina Latorre y Maru Botana: cruce picante en Masterchef Celebrity
Yanina Latorre tuvo otra participación en Masterchef Celebrity y se reavivó una pelea de vieja data: en el jurado estaba Maru Botana.