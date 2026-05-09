Pampita confirmó su separación de Martín Pepa: los motivos

Consultada por si la distancia había sido un factor que pesó mucho en la relación, la top model reconoció: “Es algo importante. La distancia no la podes negar, pero está todo bien. La mejor”.
“En el amor entrego todo. Nada fue tiempo perdido porque lo pasé muy lindo y tengo muy lindos recuerdos”, señaló sobre la relación que tuvo con Pepa.
Respecto a si cree que puede haber una reconciliación con el polista, Ardohain sostuvo: “Una nunca sabe las vueltas de la vida. Yo tengo, de verdad, la mejor con Martín. Él es un amor. Divino, generoso, todos lo amamos y está todo bien entre nosotros. Soy muy amiga de su familia y vamos a seguir siendo amigos. No hay nada malo que haya pasado”.
“Nada es fracaso. El tiempo vivido y los buenos recuerdos nunca son algo de lo que me arrepiento”, aseveró.
En cuanto a qué cosas aprendió de esta relación, Pampita analizó: “A querer a distancia. Nunca había vivido una relación a distancia”.
“Hoy no quiero saber nada. No estoy para conocer a nadie ni mucho menos. Ya cuando mis amigos empiezan a decir algo les digo ‘no, chicos, todavía no’ y no se cuándo me sentiré lista. No me inventen cosas porque no estoy para conocer a nadie. Estoy en un momento para disfrutar de mis hijos, mi trabajo, mi familia, y estoy para estar sola. Quiero estar sola”, señaló sobre la posibilidad de volver a formar pareja.
Sobre el final del vínculo, la modelo contó que con Martín Pepa lo intentaron todo: “Le pusimos toda la voluntad del mundo. Cualquier persona que haya tenido una relación a distancia sabe que uno le pone todo el amor y toda la voluntad del mundo e igual sigue siendo difícil”.
“Estoy muy bien, estoy muy tranquila, y me voy a enfocar en mí y nada más que eso”, concluyó Pampita en la nota que dio desde su auto.