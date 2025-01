Yanina Latorre reveló que la China Suárez quiere mudarse a Turquía con Mauro Icardi

Este martes, Yanina Latorre reveló la"negociación" que habría iniciado la China Suárez con sus exparejas. La actriz habría intentado convencer a Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré para que sus hijos se muden con ella a Turquía donde juega al al fútbol Icardi.

A través de sus historias de Instagram, la panelista de LAM (América TV) comenzó contando: “La oriental arrancó la negociación con los progenitores. A uno el ofrece: ‘canjear los 4000 dólares de cuota alimentaria a cambio de que la deje irse a vivir a Turquía’. El progenitor no quiere que sus chicos vivan en Turquía".Luego, detalló qué le habría dicho a uno de los progenitores: "'Si me dejás llevar a los nenes, mi novio se va a hacer cargo, no me pasás más los 4000 dólares y te ahorras los colegios'”.