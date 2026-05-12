Wanda Nara le confirmó a Yanina Latorre su separación

Yanina contó que intentó llevar la charla hacia lo que realmente quería saber: "Le pregunté por la película, cuándo la estrena, no sé, yo estaba esperando que ella vaya al grano. Entonces en un momento le digo: '¿Vos a mí me estás escribiendo hasta ahora por Migueles?'. Entonces me dice: 'No, ¿qué pasó'".

La conversación se volvió aún más reveladora cuando Wanda la llamó por teléfono: "Me llama por teléfono, que no sabía de lo que le hablaba, que le cuente, le digo: 'Querida, estás todo el día en redes, estás todo el día mirando, ¿tu secretaria Nat no te pudo contar?'. Boludamente le conté toda la situación, a lo que me contesta: 'Yo hace un mes que estoy separada de él'".

Según lo que le confió Wanda, la decisión de instalarse en Uruguay para filmar su película fue el detonante: "Y me dice: 'El problema fue, que cuando yo decidí venir a hacer acá la película, a él le dio celos, porque yo le terminé blanqueando todo lo de Bernasconi, y quedamos que si yo me iba afuera a trabajar, nos separábamos'. Le digo: 'Wanda, te fuiste cruzando el charco a una hora de un ferry'".

En ese momento, Majo Martino sumó más información: "El productor, Pablo Ini, le dijo a él: 'Por favor, no vengas a Uruguay', para que no la distraiga a ella en las escenas subidas de tono que tenía que hacer con Bernasconi, porque la presencia de Migueles la iba a condicionar a la hora de actuar".

La duda sobre la separación quedó planteada en el estudio. Nico Peralta preguntó: "¿Confirmadísima la separación?". Yanina respondió: "O sea, que están separados, sí, pero no sé si de hace un mes, ella se hace la boluda y no quiere engrampada en todo esto".

Por último, cerró con un detalle que llamó la atención: "Igual él sigue en la casa de ella y sigue teniendo la foto de la pareja en WhatsApp".