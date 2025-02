Desde su programa radial en El Observador, la angelita detalló el caso. “Yo estoy nombrada 40 veces en el escrito. Ese mismo escrito que le mandó a Wanda me lo mandó a mí, pero a mí no me pidió multa. Es un factor más del juicio eterno que me está haciendo”, confió despreocupada.

“¿Qué hice yo? La metí a Wanda de testigo, y me la aceptaron. Así que yo voy a juicio derecho, y el día que me toque el juicio va a estar la China Suárez, yo enfrente, y Wanda de testigo”, anunció con bombos y platillos y lanzó filosa que “va a ser para alquilar balcones”.

Y tras detallar su situación legal con la China, Yanina Latorre remarcó que "ella va agregando" denuncias a la demanda que viene desde hace un par de años y, fiel a su estilo verborrágico, le hizo saber: "No te tengo miedo, China. Soy periodista, me dan un coso, y yo me voy a sentar ahí, y Wanda dirá lo propio”.