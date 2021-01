Xuxa dio detalles del machismo y las infidelidades de Pelé

El noviazgo duró cinco años y el motivo de la separación fue que ella no aguanto más sus infidelidades. En situaciones pasadas, Meneghel había explicado: “He sido traicionada continuamente. Cuando lo miraba, tenía lápiz labial en la boca que no era mío. Era normal para él. Una vez me dijo ‘son las mujeres las que quieren estar con Pelé’. Empecé a pensar que era normal ser traicionada", contó en diálogo con el periodista Luis Erlanger en Instagram.

Luego dio detalles del destrato a la que fue sometida. “Me ha engañado demasiado, al punto que esas mujeres con las que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo, y todo el mundo lo sabía menos yo, por supuesto. Él escribió un libro y detalló con las mujeres que estuvo en el mismo tiempo que nosotros estábamos juntos. Pelé también decía que yo era 'la amistad colorida', como si tuviéramos una relación abierta, y juro que yo nunca lo supe. Dijo que era una relación abierta, pero abierta solo a él”, reveló.